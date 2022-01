Carrie-Anne Moss superó uno de sus más grandes miedos en 'The Matrix Resurrections'

La actriz canadiense Carrie-Anne Moss aseguró que tras su participación en la reciente cinta The Matrix Resurrections pudo superar uno de sus más grandes temores: las alturas, ya que tuvo que hacer varias escenas peligrosas, “tengo que decir que, aunque no me gustan las alturas, me encanta superar mi miedo y me enfrenté a eso, por supuesto que entrené haciendo saltos pequeños y tuve un equipo realmente grande”.

La protagonista de Matrix comentó que los procesos entre ella y Keanu fueron diferentes al hacer las escenas de acción, “Keanu y yo teníamos formas muy distintas, a él le gustaba ver la parte técnica, para mí, yo no quería saber nada acerca de eso. Sólo quería ver a las personas que lo estaban haciendo. Quería mirarlos a los ojos y conectar con ellos”, dijo en entrevista.

Carrie-Anne agregó que se apoyó en la meditación para el proceso, “tenía una habitación de hotel en San Francisco, la mantenía oscura, tenía palabras para calmar mi cerebro”.

Para la actriz esta cinta fue un paso decisivo, “fue un punto culminante de mi vida desde que lo hice, me senté en la mesa de la cocina con mi esposo, cuando estábamos trabajando para ello, y él me preguntaba si realmente lo iba a hacer y le respondí que no había manera de que no lo hiciera”.

DATOS

Nació el 21 de agosto de 1967 en Burnaby, Columbia Británica, Canadá.

Carrie-Anne se casó en 1999 con el actor Steven Roy, con quien tiene tres hijos.

Entre 2015 y 2019 interpretó a Jeri Hogarth en la serie de Netflix Jessica Jones.

1999 Participó en la primera cinta de Matrix .

. 2003 Hizo la voz de Trinity para un video juego.

