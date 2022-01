María Becerra rompe en llanto durante el ATPark en Mar de la Plata; esto sucedió

El ATPark es un festival del verano que se realiza en Mar del Plata. Para este año se presentaron grandes artistas, pero fue María Becerra quien se terminó por llevar la ovación de todos cuando los sentimientos se apoderaron de ella. La cantante se quebró durante su presentación y frente a todos sus fans que estaban encantados escuchándola.

Mientras interpretaba “Episodios”, la nacida en Quilmes terminó llorar. Esta situación hizo que no pudiera seguir cantando. Estas imágenes se hicieron virales en redes sociales, donde se pudo confirmar que la joven de 21 siente sus canciones.

Se dice que parte importante por el que terminó quebrándose tiene que ver con su reciente separación con Rusherking, eso combinado con la letra de la canción dio como resultado la escena que presenciaron todos y cada uno de los asistentes en el ATPark.

De qué trata la canción

“Todo es tan oscuro, no puedo reconocerte, habla del futuro, cuando está mal el presente. Se que poco a poco no fuimo desconociendo no sé si estás loco o si es que yo no te entiendo. Y si me deja’, no vuelva’ ma’ si no me quiere’, déjalo atra’ estoy cansada de estos episodios en los que pasamo’ del amor al odio…”, inicia la canción que no pudo terminar de cantar.

Cuando la joven de 21 años no pudo continuar con su interpretación, la gente presente comenzó a gritar para mostrarle su amor después de ver el momento tan emotivo juntos. Lamentablemente los sentimientos fueron demasiados y no pudo volver a cantar el tema.

Además de María Becerra, los fans disfrutan de cantantes como Duki, Bizarrap, Emilia, Conociendo rusia, entre algunos otros grandes nombres que le dieron vida a los fines de semana en Mar del Plata. Para este domingo se presentarán: El Kuelgue, Villa Diamante y Uopa Nachi, quienes serán los encargados de cerrar el evento este domingo 30 de enero.

