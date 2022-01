Georgina Rodríguez: Sus secretos de MODA, perfectos para todas las MAMÁS

Desde 2017 Georgina Rodríguez la está rompiendo a nivel mundial, pues su belleza y excelente gusto en la moda la han convertido en uno de los rostros más reconocidos de la industria, hecho que además la llevó a tener su propio documental en Netflix, "I'm Georgina", donde reveló íntimos detalles de lo mucho que cambió su vida al convertirse en la pareja del mejor futbolista del mundo, Cristiano Ronaldo.

Pues como bien lo explicó la modelo de 27 años, pasó de trabajar como vendedora de lujosas y exclusivas marcas como Gucci y Prada a comprarlas y lucirlas en alfombras rojas; sin embargo, tiene el secreto perfecto para crear combinaciones magníficas agregando prendas costosas y baratas.

Todos del detalles se encuentran en su documental del que seleccionamos sus mejores tips para que luzcas tal y como la novia de Ronaldo, ya que sus looks retoman la comodidad para mantenerse como la mejor mamá y además lucir sensacional. Como te adelantábamos, para estos atuendos Georgina no sólo retoma las mas costosas marcas, pues crea el balance perfecto con básicos de la moda que se encuentran en cualquier tienda de ropa.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: ¿Cuál de sus SEIS hijos es el único que tuvieron juntos?

Así logra su look perfecto para sus actividades como mamá

En la producción de Netflix, Georgina explicó que desde muy pequeña es amante de la moda, razón por la cual siempre tiene los looks ideales para el cuidado de sus hijos y actividades con ellos, pero lo que más destaca de su excelente gusto a la hora de vestir es que sabe qué piezas usar para mantenerse cómoda en un mundo en el que está a tiempo completo atendiendo a los pequeños.

Georgina también se suma a la tendencia de calcetas sobre leggings. (Foto: @georginagio)

Y parte del secreto para conseguir estos looks perfectos es agregar tenis o calzado de suela lisa para mantener el confort, pero en su guardarropa también tiene zapatillas preciosas. "Me gustan las sneakers, me gusta mucho ir de plano, aunque amo el tacón, amo los bolsos, amo los vestidos", explicó la madre de familia al mostrar su clóset con varios pares de de tenis, entre ellos la colaboración de Jordan con Dior.

Pero lo que podemos destacar es que todos los tenis deben ser blancos para mantener el estilo, así como un chándal o leggings y playeras blancas con algún estampado que permiten a cualquier mujer sentirse incomoda y bella al mismo tiempo.

También puedes agregar tenis de colores. (Foto: @georginagio)

"Me encanta la comodidad y soy muy eficaz en ese sentido. Me gusta estar cómoda para poder salir corriendo. Siempre me manchan mis hijos y como voy siempre en coche para el colegio... No me puedo poner muchos vaqueros por comodidad, por si tengo que subir en el parque al tobogán , arrodillarme, sentarme en el jardín", destaca sobre su estilo personal.

En lo que respecta a los precios de cada prenda, no cabe duda que Georgina Rodríguez es la más astuta al mezclar alta costura con piezas accesibles para todos. Además, concluye que los accesorios son la pieza final con la que se puede elevar el outfit. "Me gusta mezclar un chándal de cinco euros con mi bolsazo, por ejemplo o con mis super sneakers. Me gusta mezclar. Y joyas con un chándal", concluye.

Top, chándal, abrigo y un bolso de marca hacen la combinación perfecta. (Foto: @georginagio)

