Embarazada y preciosa: Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, enamoró a todos

Georgina Rodríguez comenzó con intensidad el año 2022, que será un antes y después en su vida. La novia del futbolista portugués tacha los días para que el próximo 27 de enero se estrene su serie en Netflix “Soy Georgina” y que promete darnos a conocer a Georgina en todas sus facetas. Por otro, la joven de 27 años, dará a luz a sus mellizos dentro de unos meses, lo cual también es una resta de días en su cronometro de vida.

Georgina, que nació en Argentina y ahora reside en donde el destino le depare a Cristiano Ronaldo, dará a luz a un niño y una niña, que serán el segundo y tercer hijo de ella y el quinto y el sexto de Cristiano. Desde que anunciaron la noticia fue todo un acontecimiento y, desde entonces, la influencer no ha dudado en compartir algunos momentos de este embarazo a través de sus redes sociales.

Georgina posando. Fuente: Instagram Georgina Rodríguez

Tanto Georgina como CR7 no pueden esperar para que llegue el día en el que sean otra vez padres, mucho menos los futuros hermanos, que ya están ansiados para conocer los rostros del resto de los integrantes de la familia. “Nuestros corazones están llenos de amor”, aseguraba la influencer en el momento de presentación de su embarazo.

Con el correr de los meses, la bella Georgina fue mostrando sus curvas mes a mes, y en su última publicación sorprende a sus seguidores con una preciosa imagen suya, en la que aparece un ajustado vestido negro que resalta sus curvas, a la que acompaña con un sentido texto: “Tres corazones”, haciendo referencia a ella misma y a sus mellis.

Georgina posando embarazada. Fuente: Instagram Georgina Rodríguez.

La publicación de la futura madre fue aplaudida por los millones de seguidores de Georgina, que no dudaron en regalarle un lindo mensaje en los comentarios del posteo, como un like de me gusta para que transcurra la recta final del embarazo con los mejores deseos.