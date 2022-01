Margarita Gralia revela la razón por la que no tuvo hijos | VIDEO

Margarita Gralia es una hermosa actriz que cautivó al público mexicano en las décadas de los 90 e inicios de los dos mil, en éxitos de telenovela como “Amor en custodia” o “Mirada de Mujer”, ambas telenovelas transmitidas por la señal de Tv Azteca y que marcaron un antes y después en su carrera.

Además de su carrera como actriz de televisión y teatro, la talentosa y escultural actriz, quien en sus mejores años fue incluso portada de la revista Playboy, se dedica a administrar un negocio restaurantero al que le va muy bien en el publo mágico de San Miguel de Allende en Guanajuato.

En entrevista dentro del programa “De primera mano” con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la argentina indicó que junto con su pareja, el productor Ariel Bianco, decidieron hace mucho, no tener hijos, por una cuestión de pareja.

“Ayy no, ahora que veo a mis sobrinas con sus hijos, (risas), digo no, no, noooo… ese tema para mí ya fue totalmente superado, asumido y yo no me siento ni incompleta, ni infeliz” comentó la coprotagonista de la telenovela “Cuando seas mía”