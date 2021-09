Así se veía el trío amoroso entre Fernando Luján, Angélica Aragón y Ari Telch que está causando revuelo en la televisión

El 28 de julio de 1997 la productora mexicana, Argos presentó al público seguidor de Televisión Azteca un proyecto innovador, no era el primero pero si tenía en su espalda el enorme reto de continuar con el éxito que había significado para la televisora del Ajusco, otro melodrama titulado ‘Al norte del corazón’ protagonizado por Anette Michelle y Jorge Luis Pila, jóvenes ambos que trascendieron su amor de la pantalla a la realidad (pero esa es otra historia) y con un tema muy pegajoso que encumbró a la cantante Lidia Cavazos, igualar o mejorar el éxito de la novela no era nada sencillo.

En el proyecto dirigido por Epigmenio Ibarra, Carlos Payán y Hernán Vera, la televisora puso especial interés en difundirla y promocionarla como uno de los productos más innovadores de la televisión mexicana, en cuanto a calidad de producción y la temática alejada de la clásica novela rosa en la que una pareja se enfrenta a toda clase de problemas y al final se casan y viven felices por siempre.

Contrario a esa temática, ‘Mirada de mujer’ exploraba por primera vez desde un punto de vista más ‘realista’ los problemas personales, familiares e individuales que tiene su protagonista María Inés Domínguez (Angélica Aragón), casada con un ‘macho’ líder de manada, el férreo abogado Ignacio San Millán (Fernando Luján), ambos con más de 27 años de casados (este dato te lo repetirán hasta el hartazgo) en un ambiente conservador en el que la madre de María Inés, Mamá Elena (Evangelina Elizondo), se mete hasta la cocina con tal de no ver manchado el nombre de la familia.

La vida de María Inés es rutinaria, típica madre de familia con tres hijos, Adriana (María Renée Prudencio), Andrés (Plutarco Haza) y Mónica (la jovencita Bárbara Mori), todos ellos viven bajo las reglas y el techo del abogado San Millán, en una vida aparentemente sin problemas y cómoda económicamente hablando, sin embargo, el recto licenciado San Millán encuentra un ‘segundo aire’ en los brazos de Daniela (Martha Mariana Castro), otra abogada 30 años menor que Ignacio con quien tiene una relación extramarital por más de dos años sin que María Inés se entere.

Ese hecho detona los acontecimientos futuros de la familia San Millán, la esposa cincuentona no puede comprender como su marido la engañó y no atina a comprender como poder salir de ese problema, como recuperar a su marido al que aún ama, mientras él, pragmático y decidido, abandona el hogar para no volver nunca más…y jamás volvió.

La historia que hasta aquí parecería una más de las muchas que se habían visto en la televisión, da un giro radical, cuando la protagonista conoce a un joven periodista y escritor, Alejandro Salas (Ari Telch) que poco a poco comienza a frecuentarla inventando mil y un pretextos para verla y conocer un poco más sobre la vida de la mujer que a pesar de contar con cincuenta años y ser una mujer hermosa y distinguida, vive una vida gris, aquejada por los problemas de sus hijos y esposo y sin otro paño de lágrimas que sus amigas, la despampanante Paulina (Margarita Gralia) y Rosario (Verónica Langer).

La relación entre Salas y María Inés detona un amor casi prohibido entre una ama de casa (y esposa de San Millán) y un joven muchacho 20 años menor que ella, y a pesar de ser 1997 ese ‘detalle’ resultaba ser un escándalo, eso no era posible, mientras que la relación de San Millán con Daniela era algo muy habitual.

María Inés poco a poco recupera su autoestima con la ayuda de Salas, recobra el sentido de la vida y retoma su plenitud amorosa a lado de Alejandro, no sin antes demostrar fuerza ante los múltiples problemas a los que se enfrenta (mismos que pudo haber resuelto si tuviera el celular prendido, ustedes lo verán), se enamora de Alejandro y hace a un lado a un arrepentido San Millán que se queda como el perro de las dos tortas, solo, abandonado, enfermo y además con rencor y coraje por ver a su ‘adorada esposa’ junto a otro hombre menor que ella y enamorada.

La historia no termina ahí, pero si tienes dudas sobre qué es lo que pasa con la familia San Millán puedes ver los más de 120 capítulos de la telenovela en Amazon Prime o bien, esperar a la ‘antigua’ cada semana por la retransmisión en A Más de Tv Azteca a las 22:30 horas y en canales de televisión privada 1246 de Sky HD, 248 de Sky, 110 de Total Play, 141 de Megacable, 070 de Izzi y 187 de Star.

Un punto más a su favor es la composición del maestro Armando Manzanero (QEPD) del tema de entrada interpretado por la joven cantante Aranza ‘Dime’ se mantuvo entre los mejores temas en la radio entre 1997 y 1998 y condujo a Aranza a resalta en su carrera y a una venta de discos impresionante (y ganancias) para Armando Manzanero.

Datos curiosos y temas espinosos

Tal y como lo mencionamos, la telenovela era un proyecto más de Argos, una productora que saltó a la fama cuando llevó a la pantalla chica el melodrama ‘Nada personal’ (1996) con el que la recién nacida televisora del Ajusco asestó un golpe de autoridad en un terreno en el que su rival Televisa ha sido (y es) el mandamás, las telenovelas.

Con ‘Mirada de mujer’ sucedió lo mismo, la telenovela arrancó en un horario estelar y tuvo récords de audiencia en sus primeras emisiones, sin embargo, con el paso del tiempo esos números fueron creciendo, alcanzando un rating nada despreciable para el final que fue transmitido el 24 de abril de 1998.

El actor Ari Telch le encantaba bromear y a la vez improvisar algunos diálogos, con tan buen tino que contagiaba a sus compañeros en plena escena, en las escenas de su departamento es habitual que de repente le grite a ‘supuestos’ ladrones de autopartes y los identifique con nombres como ‘El Payán’, ‘Epigmenio’ o ‘Hernán’, nombres de los productores de la telenovela, e incluso María Inés en algún capítulo le sigue la corriente.

El director de cámaras fue Antonio Serrano, célebre por contar entre sus trabajos con la cinta ‘Sexo, pudor y lágrimas’ de 1999, dicha película fue durante mucho tiempo la más taquillera de la nueva era del cine mexicano, con récords de audiencia en México y estancia en cartelera por más de 27 semanas. Serrano tuvo un manejo excelente de cámaras co Argos, lo que le valió ser partícipe de otros proyectos igual de exitosos.

El éxito de ‘Mirada de mujer’ fue tan grande que por primera vez un melodrama de Azteca fue incluido entre las nominaciones para el premio Tv y Novelas de Televisa, ese año el melodrama estuvo nominado en cinco categorías y se llevó dos, ambas mujeres, Angélica Aragón por mejor actriz y Bárbara Mori por actriz revelación.

Angélica Aragón se convirtió en la primera actriz en ganar dos premios Tv y Novelas en época distinta y actuando tanto para Televisa como para Azteca, en 1986 obtuvo el premio a mejor actriz por la telenovela ‘Vivir un poco’ (hitazo de su época) y en 1998 con ‘Mirada de mujer’.

Los temas que se desarrollaron en la trama de la telenovela, fueron muy complicados para su época y que difícilmente se presentaban en melodramas con recetas genéricas, violación, violencia contra la mujer, discriminación racial, las angustias y ansiedades producto del cáncer de mama, el VIH Sida, el acoso sexual, laboral, el influyentismo político, la doble personalidad, fueron temas que se tocaron en su momento y fueron motivo de discusión entre los televidentes.

El proyecto de Argos tuvo un éxito fenomenal, tanto así que se decidió hacer dos versiones a manera de secuelas de la historia, contando casi con el mismo elenco y con la inclusión de jóvenes actores como Iliana Fox, Paola Núñez, Ana Serradilla, Mauricio Ochmann, Patricia Llaca entre otros y el peso del actor Héctor Bonilla. Sin embargo, en esta ocasión la producción corrió a cargo de Elisa Salinas, quien le dio un giro a la historia y no resultó como su primera versión, quizá la inclusión de muchos personajes y las situaciones no fueron del agrado del público.

La joven cantante Aranza fue la encargada de interpretar el tema principal de la telenovela, pero no fue su primera vez dentro de una telenovela exitosa, a principios de los 90 formaba parte de Zarabanda junto con Lorena Tassinari, dicha banda se hizo famosa por darle vida al tema principal de la exitosa telenovela juvenil ‘Alcanzar una estrella II’ en la que compartían créditos, Ricky Martín, Bibi Gaytán, Pedro Fernández, Erik Rubín, Angélica Rivera y Sasha Sokol.

El amor entre Ignacio y Daniela en la pantalla chica, trascendió en la vida real, Martha Mariana Castro se unió con Fernando Luján y tuvieron un hijo, Franco Paolo. Luján lamentablemente falleció en 2017.

La trama de 'Mirada de mujer' era muy coincidente, Daniela también tuvo un hijo con Ignacio, la diferencia es que no se casaron, solo se veían frecuentemente.

La telenovela es una versión de la serie colombiana Señora Isabel, de Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo, la cual, Romero Pereiro adaptó junto con Jimena Romero para la audiencia mexicana, rompiendo el esquema de la tradicional 'telenovela rosa'.