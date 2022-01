"Su luz se apagó": Conductor de VLA, con el corazón roto, lamenta muerte de ser querido

El programa matutino Venga La Alegría se vistió de luto después de que uno de sus conductores más queridos sufriera el sensible fallecimiento de su abuelita, por lo que se tuvo que ausentar de la transmisión del pasado viernes 28 de enero.

En plena transmisión, los conductores de TV Azteca se tomaron unos minutos para enviarle sus sinceras condolencias a su compañero, quien agradeció todo el apoyo que le enviaron en tan complicado momento que vive.

Sergio Sepúlveda, conductor de Venga La Alegría, se tomó unos minutos para informar que su compañero, Ricardo Casares está de luto debido al lamentable fallecimiento de su abuelita, quien perdió la vida el pasado jueves 28 de enero.

El también productor de televisión le envió un abrazo a su compañero pues aseguró que su abuelita era parte importante en su vida. Ante la noticia, los demás conductores expresaron todo su apoyo a su compañero y amigo.

Después de horas en absoluto silencio, Ricardo Casares, conductor de Venga La Alegría y expresentador en Ventaneando, rompió el silencio al compartir una fotografía en la que expresó su dolor ante la muerte de su abuelita.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, el experto en temas del espectáculo subió una imagen junto a su abuelita, a quien le dedicó unas hermosas palabras en las que evidenció que era una de las personas más importantes en su vida.

En el mensaje, el presentador de Venga La Alegría detalló que tenía una excelente relación con su abuelita por lo que al enterarse del sensible fallecimiento sintió que se le había apagado su luz.

"Yo le decía luz de mi ojos ella me contestaba amor de mis amores. Cuando me dijeron que te habías ido sentí que esa luz se me había apagado", contó el conductor del matutino de TV Azteca.