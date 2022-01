Atletas eliminados de Exatlón aseguran admiración por su compañera y la ven en la final

¿Somos fans de Exatlón? ¡Obviamente! Y seguro estás leyendo está nota porque tú también lo eres y porque te identificas con el deporte.

En Heraldo Deportes nos emociona mucho ver cada episodio de Exatlón, ya sea por la garra que poseen sus competidores, por las narraciones tan cool de Rosique o porque el reality es tan intenso que logra dividir en dos colores a grandes representantes del deporte en México.

A través de un live en el instagram de Heraldo Deportes, Paulina Martínez y Tony González respondieron a algunos de los cuestionamientos tras su salida de Exatlón.

CERQUITA

Este par de talentosos se quedaron muy cerquita de la gran final, pero, ¿Tendrán emociones encontradas?, ¿Cómo se sienten?

“Estamos muy emocionados de estar interactuando con todas las personas, ahora es muy raro leer todo, todos súper buena onda. Es triste porque teníamos muchísimas ganas de poder estar estas últimas semanas, de poder estar peleando esa gran final. Pero muy contentos por esta gran experiencia que nos brindó Exatlón” Comentó Tony González

Es curioso, como todos los participantes, una vez fuera, sienten y expresan ese pequeño dolor por no poder continuar en ese camino que han forjado, pero también es parte del aprendizaje y de la vida de los deportistas, ¿no? Continuar, continuar y continuar hasta que el sueño se haga realidad.

“Nos hubiera encantado poder haber estado en esa final, poder haber desempeñado de la mejor manera, pero, creo, que dentro de lo que cabe, lo hicimos bien, yo creo que todos los fans rojos saben que dimos hasta el último suspiro” Afirmó Paulina Martínez

¿Amor entre ellos? Pero… ¿De qué tipo?

Tony no tardó en expresar que él sí tiene novia y que nada que ver con su compañera y Pau.

“Somos muy grandes amigos y yo creo que nos encontramos muy bien en esta aventura y empatamos CAÑÓN, yo creo que hemos visto muchísimas veces, ´Pau y Tony´ y, yo creo que podría decirlo sin problema, ES MI MEJOR AMIGA” Mencionó Tony

Vayamos con ella, es que los rumores y lo que se ve en pantalla, sí mejor que Paulina nos lo aclare.

“Yo no tengo pareja, no tengo novio, no tengo nada, estoy sola. No estoy así que digas MUCHÍSIMO, pero bueno, estuve saliendo con alguien mucho tiempo antes de entrar a Exatlón, pero creo que se quedó ahí. Justo, como decía Tony, él es mi mejor amigo, que sepa el mundo entero que solo es mi mejor amigo” Comentó Paulina Martínez

¡AY NO! Me muero

Ante la pregunta sí les gustaría pertenecer a una edición de survivor, nuestra querida Pau contestó con palabras y hasta con su lenguaje corporal.

“¡Ay no! Me muero, soy muy gordita y me enojo mucho si no como. Engordé en el Exatlón" Dijo Paulina

Polémica entre atletas

Algo que está en boca de todos y que no se podría dejar atrás es la polémica que ha surgido entre algunos atletas, como Zudikey y sus compañeros.

“Yo creo que es una gran atleta, sin duda alguna yo creo que ha luchado muchísimo y justo lo platicamos, y decíamos que ella ya estuvo en dos temporadas y en ninguna salió por eliminación, realmente salió por cuestiones adversas. Está dándolo todo de ella, entrena muchísimo, nosotros, tenemos una gran amistad con ella, entonces creamos que realmente merece estar ahí y lo está haciendo increíble esta temporada” Afirmó Tony

Ambos atletas afirman con mucho orgullo y admiración que Zudikey es una gran atleta.

“Para mí Zudi, es muy importante, me enseñó muchísimo. No es cuestión de quién merece y quién no, es cuestión de quién lo quiere, y quién trabaja para ganarlo. Se fue por una lesión, ahora puede estar en una gran final, siento que se lo merece a pulso porque es una mujer increíble y me encantaría verla campeona a ella o a Nat” Puntualizó Paulina

No olvides revivir este live: