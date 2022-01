Salma Hayek no salía con cualquiera; ellos lograron conquistarla

Salma Hayek es una de las actrices más cotizadas de Hollywood, por su talento como actriz, su belleza y su gusto por la moda; Bottega Veneta, Gucci y Balenciaga son algunas de sus marcas favoritas, pues en las múltiples alfombras rojas en las que ha participado ha portado ropas de estas marcas. Pero hoy no te contaremos sobre sus películas o su extenso guardarropas, sino de las personas a las que les ha entregado su amor.

Hombres guapos y poderosos están en la lista de la bella veracruzana, a quienes conquistó por ser una mujer empoderada, no sólo es actriz y modelo, sino que también es productora y empresaria.

¿Quiénes han sido las parejas de Salma Hayek?

Entre los años 1997 a 1999 Salma tuvo una relación con Edward Atterton; se conocieron cuando grabaron la película “The Hunchback”. Al principio los dos se veían muy contentos, pero al parecer ya no se entendían más, porque terminaron repentinamente, aunque al parecer no en tan mal trato.

No pasó mucho, porque poco después entregó su corazón a Edward Norton, con quien compartió sus días por cuatro años; ambos formaron parte de la película Frida, proyecto que llevó a Salma a lo más alto de su carrera, pues después todo lo que filmó fue en Hollywood. Duraron de 1999 hasta el 2003.

Salma parece que no sabe estar sola, pues luego de tronar con Norton empezó al poco tiempo con Josh Lucas, de quien estuvo muy enamorada, pero sólo duraron un año, no se sabe por qué no se acoplaron. Estuvieron juntos de 2003 a 2004.

Pero Salma por fin sentó cabeza con François-Henri Pinault, quien el presidente del grupo de artículos de lujo y distribución Pinault-Printemps-Redoute (PPR), propietaria de marcas como Gucci, Yves Saint-Laurent, Balenciaga y Puma.

Se conocieron en 2006 durante una cena de gala organizada en el Palazzo Grassi en Venecia, Italia. En ese entonces, Salma tenía 39 años y François 44. La estrella reveló en marzo de 2007 que estaba embarazada del magnate y se habían comprometido, hasta la fecha siguen juntos y son muy felices.

