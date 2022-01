Al natural: así luce María Pedraza sin una gota de maquillaje

María Pedraza está disfrutando de los últimos días libres de vacaciones antes de entrarse otra vez en la rutina laboral. La actriz conocida por formar parte de La Casa de Papel y Élite esta junto a su novio en las Maldivas. Nada mal.

Pedraza y Álex González comenzaron a dejar pistas de su relación a través de las redes sociales en la primavera del año pasado. Y ahora, con las vacaciones que comparten juntos, se confirmó. Si bien ya es real, no suelen subir fotos juntos en las redes sociales y si las hay, son stories de Instagram.

María Pedraza sonriente. Fuente: Instagram María Pedraza

La muestra de amor es mutua y María Pedraza dio un paso importante al quererle dedicarle una bonita declaración de amor a su novio, al que conoció gracias a que ambos trabajan en la industria audiovisual y con el que habría iniciado su relación durante el rodaje de la segunda temporada de Toy Boy en abril de 2021. Para eso utilizó un dron que la enfoca a ella acostada en la arena y que luego se va fumigando su esencia dejando en imagen que escribió la inicial de su nombre y la de su novio.

La respuesta de Álex González, actor de El príncipe fue igual de bonita para su amada. Utilizó la zona de comentarios de la publicación de Pedraza. "To the moon and back", escribió Álex, que forma parte de una conocida frase en inglés que se utiliza para decirle a alguien que le quieres muchísimo, pues su traducción sería que amas a esa persona tanto como lo que se tarda en ir a la luna y volver.

María Pedraza sonriente. Fuente: Instagram María Pedraza

Lo real es que María Pedraza está cumpliendo 26 años y lo festejo con sus seguidores de Instagram y su novio, con quien es muy feliz y a su vez, hace feliz a la gente que la rodea. En su último posteo se la vio con cara lavada, recién salida de la cama y con un hermoso y gigante ramos de flores, que es al parecer uno de sus regalos.