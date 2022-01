Yalitza Aparicio responde a rumores de boda: "Ni yo misma me invité"

Una vez más Yalitza Aparicio da de qué hablar luego de que se diera a conocer en diversos medios que la actriz había contraído matrimonio con su novio en una ceremonia que se realizó de forma privada y en secreto, por lo que la originaria de Oaxaca respondió a los rumores de su boda, afirmando "ni yo misma me invité".

La también embajadora de la Buena Voluntad de la Unesco, y portada de una gran cantidad de revistas como ícono de moda, siempre se ha mostrado orgullosa y feliz de dar a conocer sus raíces indígenas, sin embargo, son constantes las críticas que recibe y también habló del tema en una reciente entrevista.

La actriz habla de las críticas y la discriminación

La actriz, de 28 años, quien quien siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces indígenas, y ha impulsado el trabajo artesanal de las prendas típicas de su región, respondió a los señalamientos que ha tenido sobre su forma de vestir y las sesiones que ha realizado con ropa de alta costura.

"Si trabajo y le echo ganas, claro que puedo utilizar la ropa que a mí me guste, que me agrade. Creo que en eso no hay reglas, siempre lo importante es qué es lo que uno quiere", indicó la actriz que ganó fama en el año 2018 con su participación en la película "Roma".

Yalitza Aparicio responde a rumores de boda secreta

Ya en octubre del año pasado hubo gran revuelo en las redes sociales luego de que Yalitza Aparicio se dejará ver en una foto mostrando un elegante anillo, sin embargo, esto sólo se debió a nombramiento como embajadora de una reconocida firma de joyería.

Hoy, los rumores de una supuesta boda vuelven a la vida de Aparicio, quien fue cuestionada al respecto por los reporteros, pues algunos medios afirmaron que la actriz realizó recientemente un enlace matrimonial en secreto, al que asistieron muy pocos invitados.

"Ahora he perdido tanto el piso y la humildad que ni yo misma me invité a mi boda", dijo Yalitza en forma de broma para dejar ver que cada día se siente más cómoda dando respuesta a las incógnitas sobre su vida privada.

SIGUE LEYENDO:

Yalitza Aparicio deslumbra con su belleza y silueta de infarto: FOTO

Yalitza Aparicio se luce al natural y lanza poderoso mensaje contra sus "haters"

Yalitza Aparicio: Así reaccionó la actriz tras crítica de la influencer Superholly sobre su "inglés perfecto" | VIDEO