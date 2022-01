"Nadie de mi familia está aquí": Frida Sofía expresa su tristeza tras salir de prisión | VIDEO

La cantante Frida Sofía, hija de la también artista mexicana Alejandra Guzmán, fue detenida en Miami la noche del domingo por alterar el orden público y oponer resistencia al momento de ser arrestada, según información policial.



Por ahora se desconocen las circunstancias en que fue detenida Frida Sofía, de 29 años, quien aparece en una fotografía de la ficha policial publicada en medios con el pelo teñido de azul, informó EFE.



Según los canales televisivos locales, a la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán se le impuso una fianza de mil 500 dólares, que pagó antes del mediodía del lunes, por lo que quedó en libertad.

Tras varias horas de incertidumbre, Frida Sofía salió de prisión y ofreció sus primeras declaraciones después de ser arrestada el fin de semana pasado. La joven se mostró severamente triste por lo ocurrido.

En un breve encuentro con el programa Despierta América, la intérprete de canciones como "Ándale" y "Nada es para tanto" expresó su dolor ya que nadie de su familia acudió a apoyarla en tan complicado momento.

La hija de La Reina del Rock detalló que no tenía a donde ir, por lo que se le hacía demasiado triste que ningún familiar decidiera ir a conocer su situación después de salir de prisión.

En cuanto a los motivos por los que fue trasladada a prisión, la hija de Alejandra Guzmán detalló que todo se trató de una situación lamentable pues un manager la acusó con personal de seguridad que terminó por trasladarla a prisión.

Sin guardarse nada, Frida Sofía detalló que se le acusó de robar una botella de agua. Además, exhibió varios "moretones" que le hicieron para sacarla de un inmueble y trasladarla a la cárcel de la ciudad de Miami.

"No le caí bien a la manager de Joia y me acusó con los de seguridad. Me sacaron muy feo y me acusaron de haberme robado una botella de agua", apuntó.