Le tocan "Las golondrinas" a Tania Rincón ¿La despidieron de Hoy?

Mucho se ha rumoreado que la llegada de Tania Rincón al programa Hoy no fue bien recibida, pues supuestamente la ex conductora de Venga la Alegría no tiene buena relación con sus compañeros y compañeras del matutino de Televisa.

Sin embargo, lo anterior ha sido desmentido en varias ocasiones por la propia Tania Rincón, quien asegura tener buena relación con todos sus compañeros en Hoy, aunque algunas veces se vea que existen grandes rivalidades sobre todo en la hora de las dinámicas con Andrea Escalona.

Le tocan las golondrinas a Tania Rincón

Y justamente fue este martes 25 de enero cuando la permanencia de Tania Rincón en el programa Hoy se vio amenazada a lo que ella pidió que ojalá no fuera una “señal”.

Pues todo ocurrió durante una dinámica cuando tenían que responder a tres preguntas para poder ganar un punto para su equipo, fue entonces que Paul Stanley cuestionó a Rincón sobre cuál es la canción que tocan cada que “despiden a alguien”.

Fue entonces que la ex conductora de Venga la Alegría, a modo de broma, hizo como que la voz se le entre cortó cuando comenzaron a tocarle “Las Golondrinas” y dijo: “Pero, casi acabo de llegar”, esto referido a que tiene poco tiempo a que se integró como conducta al matutino de Televisa. Todo fue parte de la dinámica de este martes por lo que Tania Rincón seguirá como todos los días frente a la conducción del programa.

