Vanessa Huppenkothen y su lucha contra Covid-19: "Han sido días difíciles" | FOTOS

Desde hace unos días, la experta en temas de deportes, Vanessa Huppenkothen confirmó que se encuentra contagiada por la variante ómicron del nuevo coronavirus covid-19, enfermedad que le ha provocado varios síntomas que la han llevado a estar alejada de la televisión.

Ante sus millones de seguidores en Twitter, la conductora de ESPN compartió un mensaje en el que detalló que la noche del 12 de enero pensó que sería la última pues los síntomas le pegaron bastante fuerte. Recomendó a sus fans que se continúen cuidando ante la pandemia.

Ese mismo día, la exconductora de Televisa aseguró que le llegaron varios mensajes de sus seguidores que confirmaban que también estaban contagiados por la variante ómicron del nuevo coronavirus.

Además, Vanessa Huppenkothen detalló que su oxigenación bajó "un poco y los síntomas fuertes siguen". Apuntó que su reciente prueba PCR arrojó un resultado positivo.

Hace unos momentos, la conductora de televisión y experta en deporte detalló que se sometió a una nueva prueba PCR esperando que el resultado sea negativo.

Ya un poco más tranquila, el talento de ESPN confesó que el "bicho" le pegó bastante fuerte por lo que vivió un mar de emociones. Actualmente está recuperando su olfato, pero todo le huela a smog.

"Han sido días difíciles, primera porque me dio fuertísimo el bicho, me he deprimido, me da ansiedad, lloro y estor recuperando el olfato", escribió en su más reciente publicación.