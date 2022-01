Este es el actor que puede reemplazar a Tom Holland de Spider-Man

La carrera actoral de Tom Holland es un hecho de no creer. Con tan solo 25 años ha interpretado durante cinco años al superhéroe Spider-Man en sus distintas versiones de la saga de Marvel, hasta llegar a la última “Spider-Man: No Way Home”, de reciente estreno.

Su primera interpretación del hombre araña fue en 2017 con la versión "Spider-Man: Homecoming", donde tuvo la oportunidad de compartir pantalla con grandes figuras como Michael Keaton, Jon Favreau o la joven Zendaya. Tan bueno fue su repertorio que el actor fue convocado, nuevamente, en 2019 para reencarnar a Peter Parker en "Spider-Man: Far From Home". Además, en el ínterin de las distintas películas, Holland formó parte –de modo menos protagónico- de "Capitán América: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), hasta llegar a “Spider-Man: No Way Home” lanzada en diciembre del 2021.

El artista británico ha construido su propia fama a base de talento, trabajo y ductilidad. El personaje de Spider-Man ha significado su oportunidad de demostrar que es una de las grandes promesas de Hollywood de los próximos años. Sin embargo sonaba otro competidor en pista.

Tom Holland como Spider-Man. Fuente: Marvel Studios.

El rumor de hace algunas semanas de que Jaden Smith, el hijo de Will Smith, podía reemplazar a Tom Holland como Spider-Man sonó fuertemente. No obstante esta hipótesis luego fue desestimada ya que es un hecho que Holland firmó un contrato con Marvel Studios para interpretar a este personaje por los próximos años, tal como lo hizo Chris Evans con su papel del Capitán América.

Las especulaciones surgieron cuando Smith, el joven de 23 años, publicó una foto en sus redes con la máscara del hombre araña. Pero aquí está la probable explicación. Jaden Smith es quien da vida a Miles Morales, el Spider-Man de color, un personaje latino que busca imponerse desde hace un tiempo en las salas de cine. Surgió en 2016 y según sus creadores, este superhéroe es distinto al hombre araña que todos conocemos, éste tiene origen en universo alterno y posee poderes más potentes que el Spider-Man original.

Desde la compañía Marvel no han dado importancia a estos rumores y aún no han desmentido ni confirmado nada ¿Será reemplazado Tom Holland?