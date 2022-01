Desde el balcón, Fabiola Campomanes eleva la temperatura en redes en atrevido body negro

La actriz Fabiola Campomanes, que recientemente se mostró muy sensual en su papel de "El Juego de las Llaves", como Bárbara Cuevas, hoy vuelve a causar furor entre sus fans con una fotografía desde el balcón con la que elevó la temperatura en redes al presumir un atrevido body negro.

Campomanes, que comenzó su carrera en las telenovelas en el año 1993, y pronto ganó fama por su gran figura lo que la llevó a posar en el año 2005 para la edición latina de la revista Playboy, y en otras publicaciones, ahora es una de las consentidas en redes por sus atrevidos looks.

Con 48 años, la actriz no sólo destaca por lucir su figura en las redes sociales, pues también es conocida por publicar fotos en las que se deja ver con looks que causan impacto entre sus fans por ser modernos y muy chic, como lo hizo hace unas semanas al lucirse en un coqueto vestido blanco.

Fabiola Campomanes presume cuerpazo en atrevido look

La tarde de este jueves, Fabiola compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve posando desde el balcón, luciendo su esbelta figura al vestir un coqueto look en lencería, pues la guapa actriz eligió para presumir a sus fans un ajustado body.

"You bring the best of me" (Traes lo mejor de mi), fueron las palabras con las que la actriz y modelo acompañó la instantánea en su cuenta de la famosa plataforma, misma en la que la siguen 1.6 millones de fans, quienes nunca dejan pasar la oportunidad de dedicarle bellas palabras.

Fabiola presume cuerpazo en redes. Foto: Especial

"Hermosa", "Preciosa", "Espectacular", "Preciosidad", "Mujer de belleza inigualable", "Eres sensualidad en estado puro" y "Super bella!!!!", son sólo algunos de los comentarios que la también empresaria recibió por su publicación, la cual hasta el momento ha generado casi 20 mil "me gusta".

En la imagen se puede ver a Fabiola Campomanes presumir su coqueto look que destaca por su diseño de tiras en la parte del escote, y con el que destaca su curvilínea y esbelta figura, pues deja ver que posee unas largas y torneadas piernas y una diminuta cintura.

