Adorable: Paola Rojas rompe las redes con FOTO INÉDITA de su infancia

Paola Rojas, una de las periodistas más populares e influyentes de México, está viviendo una nueva etapa en su vida, por lo que se encuentra tabajando en su estabilidad emocional y amor personal.

La conductora mexicana despidió el año en compañía de sus seres queridos, especialmente de sus dos hijos que fueron fruto de su relación con el jugador de fútbol Luis Roberto Alves, mejor conocido como "Zague".

Las épocas decembrinas son tiempos de reflexión y amor, donde buscamos reinventarnos y construir nuevos proyectos. Ante este contexto, Paola sorprendió a sus seguidores con una fotografía de su infancia.

En la tierna imagen, la cual fue difundida a través de Instagram, la periodista reveló uno de sus propósitos para el 2022. Y es que se aprecia que la periodista sigue trabajando en sanar heridas y verse cada vez más fuerte.

Este año planeo abrazar mucho a esa niña que fui y que soy

En la postal se aprecia a Rojas con pelo corto y en lo que parece ser un jardín de flores. Incluso, la pequeña Paola sonríe demostrando la felicidad que vivía en ese momento.

La publicación, en menos de 1 hora, ya logró recaudar más de 2 mil me gusta y sus seguidores se han lanzando para dejarle comentarios positivos y buenos deseos.

"Siempre desde niña hermosa", "que belleza", "eres la mejor Paola, mi más grande admiración para ti", fueron algunos comentarios que dejaron para la mexicana.

En los últimos meses, Paola Rojas se consolidó como una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión en México pues además de ser de las periodistas con más credibilidad también ha logrado conquistar al público por la belleza y simpatía que derrocha en “Netas Divinas” y por si fuera poco también se ha convertido en una inspiración para el feminismo, no obstante, no ha podido mantenerse exenta de las críticas pues hace apenas unos días se convirtió en blanco de críticas por haberse dejado hipnotizar en pleno programa en vivo.

Cabe mencionar que la periodista y la terapeuta, Camila Healing, señalaron que este proceso no era una charlatanería pues era una terapia que tiene sustento científico y que tiene como fin la sanación mental y hasta física de las personas. Posteriormente, Paola Rojas se dejó hipnotizar por la especialista y durante el proceso llegó hasta las lágrimas y al finalizar la periodista se mostró muy contenta con la experiencia, sin embargo, en redes sociales salió sumamente criticada pues una gran cantidad de sus seguidores señalaron que todo se trató de una charlatanería, por lo que le pidieron no promover este tipo de actos pues le restan credibilidad como periodista, no obstante, la conductora no respondió a estos comentarios.

