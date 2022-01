Harry Styles anuncia nuevas fechas de LOT en México, ¿aún hay boletos?

¡Por Fin! Harry Styles anunció las nuevas fechas para su gira "Love On Tour" (LOT) en México, algo que sus fans venían pidiendo desde septiembre cuando el cantante comenzó a dar sus primeros conciertos en los Estados Unidos después de la pandemia de Covid-19.

Cabe recordar que en 2020 Harry Styles iniciaría su gira en México a partir del 29 de septiembre en Monterrey, seguido del primero de octubre en Guadalajara y el 3 de octubre en la CDMX; sin embargo, por la emergencia sanitaria las fechas se pospusieron por más de un año. Afortunadamente esta mañana el intérprete de "Falling" dio una gran sorpresa a sus millones de fans.

Y es que el ex One Direction, por fin iniciará su gira LOT por el Reino Unido, Europa, Latinoamérica y por supuesto en México. Conoce todos los detalles sobre las sedes y los boletos.

¿Cuáles son las nuevas fechas para la gira de Harry Styles en México?

Según dio a conocer en el póster del tour, su paso por el país iniciará el sábado 20 de noviembre en la arena VFG de Guadalajara, Jalisco; seguido del martes 22 e noviembre en la arena Monterrey y finalmente el viernes 25 Harry Styles se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México.

¿Aún hay boletos para ver a Harry Styles?

Ante la noticia las harries mexicanas no han dejado de preguntar si aún es posible conseguir boletos para ver al cantante británico, pues quieren cumplir su sueño de escuchar canciones como "To Be So Lonely" o "Medicine" y afortunadamente la respuesta es que sí y les contamos todos los detalles.

Pues es importante recordar que Harry Styles logró sold out en Monterrey y Guadalajara; sin embargo, aún es posible que se liberen algunos lugares por las devoluciones y/o reembolsos de los boletos que ya se compraron. Así que harries, ¡manténganse atentas!

La buena noticia es que para el concierto en el Foro Sol de la CDMX aún hay boletos disponibles y los detalles se darán a conocer el próximo 28 de enero a través de la página de Ticketmaster, según advierte el póster oficial.

Aunque aún no se dan a conocer los precios que tendrán las entradas, inicialmente tenían un costo que iba de los 427 a los cuatro mil pesos mexicanos, pero será hasta la próxima semana cuando Ocesa y Ticketmaster den más información al respecto.

(Foto: @harrystyles)

¿Qué pasa si ya tienes tu boleto?

Recuerda que si fuiste de las personas afortunadas que compró sus boletos desde la primera vez que salieron a la venta, aún los puedes usar para la gira LOT en México de 2022.

Y según advirtió Ocesa, "los boletos adquiridos inicialmente siguen siendo válidos y no será necesario realizar algún cambio". Por ahora sólo queda esperar la llegada de noviembre para disfrutar, reír, bailar y lucir hermosos looks para los conciertos de Harry Styles.

