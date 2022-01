Futbolista y atleta de Exatlón confirma planes con TV Azteca ¿sustituirá a Aristeo Cázares?

En Heraldo Deportes nos sentimos muy emocionados de contar con la participación de los atletas de Exatlón, uno de los realitys deportivos más interesantes y entretenidos de la industria de la televisión. En esta ocasión Jair Cervantes, ofreció una entrevista a través de un live y nos contó ¡muchos detalles!

Jair Cervantes, futbolista mexicano, originario de Jalisco, se convirtió en el eliminado de la semana 22 de Exatlón. La situación entre Guardianes y Conquistadores se pone cada vez más tensa y es que nadie, absolutamente nadie quiere decir adiós a la competencia. Tras medirse contra su compañero de equipo, Heber Gallegos, Jair Cervantes un rojo bien aguerrido, tuvo que abandonar el reality bajo rendición.

Desde los 5 años, Jair comenzó su carrera profesional como futbolista, así es, desde pequeñito ya tenía un profundo amor por el balompié. En su trayectoria, Jair, atravesó por diversos equipos, desde las fuerzas básicas de las Chivas del Guadalajara donde fungió como portero, hasta jugador de campo dentro del equipo más representativo de la Universidad Autónoma de México, los PUMAS.

Jair Cervantes contó que prácticamente, llegó a Exatlón gracias a su hermano, quien también se desempeña en el ramo del futbol.

Jair Cervantes es un chico divertido pero muy misterioso y tal parece que no gusta hablar de sus planes a futuro antes de tiempo, entre las diversas opciones en las que lo podemos ver está un regreso a Exatlón, un nuevo fichaje en equipos de futbol o bien ¿Será que es el nuevo conductor de Venga La Alegría? Este joven jalisciense ama la incertidumbre y entre risas afirmaba que pronto los fans y seguidores lo sabrán.

“Quiero regresar al futbol mexicano, pero igual, ya hay otros proyectos que, ya los estarán viendo. Iba a fichar en diciembre pero se me cruza lo de Exatlón, entonces agarro la oportunidad. Y ahora que salgo de Exatlón, los registros ya están cerrados” Comentó Jair Cervantes

No es por nada… pero Aristeo se va del programa y es muy probable que necesiten de un nuevo talento que lo supla ¿Quién mejor que Jair? Las encuestas en redes sociales dan puntos positivos para que este joven se mantenga frente a las cámaras y es que su carisma y temple dan mucho como para que los reflectores se posen sobre él. Sin más, Jair es muy talentoso.

Algo que caracteriza a Antonio Rosique es que a pesar de poseer un rostro serio, es fan de poner apodos a los participantes y atletas de Exatlón, un ejemplo es cuando nombró a Yusef Farah “León Libánes” o a Jair Cervantes “El Angry Birds” por su festejo emulando unas alas de ave.

Pero a Jair ¿Qué apodo le hubiera gustado más?

“Me hubiera gustado que me llamara Ave Fénix, ya después me dijeron ´el cejón´, ´el rojo´, entonces, ya se me quedó ese, ´Angry Bird´” Dijo Jair Cervantes