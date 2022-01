Esta es la canción de Edén Muñoz que volvieron famosa Los Dos Carnales: VIDEO

Los Dos Carnales junto a El Fantasma se popularizaron en 2020 con el tema “Cabrón y vago”, la canción se viralizó tanto que ahora los artistas recorren diversos lugares del mundo con una gira que lleva ese nombre.

Además de las voces y el estilo de Los Dos Carnales y El Fantasma algo que hizo que la producción se volviera la favorita del público y eso fue gracias al compositor Edén Muñoz, que también forma parte de la canción, pues aunque no se conoce es uno de los creadores de tan grandiosos éxitos.

Fue el vocalista de Calibre 50 quien en sus redes sociales mencionó la historia de la creación de “Cabrón y Vago” quien a su parecer es un tema que no puede faltar en las fiestas y reuniones.

Mencionó que le daba mucho gusto haber participado en esa canción y confesó que todo se dio porque El Fantasma se la mandó, después en la regresó y se a enviaron a Los Dos Carnales y ellos le sumaron algunas cosas, destacando que si dos cabezas piensan mejor que una, cuatro crearon todo una maravilla musical del regional mexicano.

“Si una de las cosas que me arrepiento es de no haber grabado la canción con ellos, porque me invitaron cuando la grabaron en vivo, pero a pesar de que no pude ir a grabarla en vivo me siento participe del éxito de esta rola”, declaró.

Edén Muñoz es uno de los cantautores más importantes del país, de su puño también destacan temas como: “Cerrando ciclos” (Banda MS), “Tú me caíste del cielo” (Rio Roma), “Tus desprecios” (Pepe Aguilar y El Fantasma), “Creí” (Gerardo Ortiz) y muchas más de Calibre 50

