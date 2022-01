Sara García: ¿qué parte del cuerpo se extrajo para ser "La Abuelita de México”?

Sara García es una reconocida actriz mexicana que dejó huella en la historia del cine mexicano gracias a su papel como la “Abuelita de México”. Lo que pocos saben fue que para poder interpretar mejor los papeles como una señora grande tuvo que extraerse algo del cuerpo. En esta ocasión vamos a recordar este dato y de paso contar la historia que terminaría por cambiar su carrera.

Con tan solo 45 años, la nacida en Orizaba Veracruz en 1895 recibiría una propuesta de trabajo que marcaría el rumbo de su carrera. La propuesta llegaría por parte de Fernando de Fuentes, quien le pediría que interpretara el papel de Doña Panchita, una anciana que lideraba una familia mexicana tradicional. Pero para poder desempeñarse bien decidió realizar una transformación física que pocos estarían dispuestos a hacer.

La realidad es que para tener un papel de una persona de la tercera edad cuando tenía tan solo 45 años era un poco complicado, por lo que decidió conseguir una peluca y para terminar se quitó los dientes, 14 piezas para ser preciso, y con esto tener una forma realista para poder llevar a cabo el roll de Doña Panchita. Se tiene que mencionar que anteriormente se había quitado otros dientes para un proyecto teatral.

Una carrera digna de recordar

La también comediante compartió cámara con un sinfín de actores históricos mexicanos, siendo Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza algunos de los más reconocidos, y sí, fue la abuelita de estos tres personajes del Cine de Oro Mexicano. Con Infante realizó películas como “Vuelven los García”, “La tercera palabra” y “Dicen que soy mujeriego”, donde interpretó a Doña Rosa.

Pero el papel que hizo que García se quedara en el corazón de todos fue cuando se convirtió en una madre abnegada y protectora que confía en la inocencia de su hijo en “Cuando los hijos se van”. “Desde que hice esa película, todos los productores me pusieron a llorar como magdalena. Decían ‘Ahí viene una película de Sara García, preparen los pañuelos. Porque si tú no sientes, el público no siente”, expresó en una entrevista.

La última película mexicana en la que trabajo fue “Sexo vs sexo”, donde interpretó a una anciana saca borrachos. Pero su carrera no solo se limitó a producciones nacionales, ya que también realizó colaboraciones en Estados Unidos con películas como “The living idol” en 1955 y una producción española en 1961, “Así era mi madre”.

