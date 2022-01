Maribel Guardia luce el vestido corto ideal para todas las mujeres | FOTO

La guapísima de Maribel Guardia no deja de sorprender en sus redes sociales, ya que todos los días comparte fotografías de sus looks tan acertados con los que luce preciosa y que, sin duda, se han convertido en un referente para cientos de mujeres que buscan seguir las últimas tendencias de la moda y lucir como todas unas celebridades.

Y al igual que en muchas otras ocasiones, la actriz lució el vestido corto, perfecto para que las mujeres de todas las edades luzcan más bellas que nunca con una atrevida prenda que no sólo será la sensación, sino que además es ideal para estilizar la figura con una cintura de infarto.

Lo mejor es que el diseño del vestido tampoco se sale de las tendencias ya que tartán nunca pasa de moda y es un estampado que luce magnifico en pantalones, chaquetas, boinas y, por supuesto, en vestidos como el que llevó este domingo Maribel Guardia y con el que ya se ganó más de un piropo de sus seguidores.

Maribel Guardia da cátedra de cómo llevar un vestido negro en invierno: FOTO

Ajustado en la cintura, así es el vestido de Maribel Guardia

La ex de Joan Sebastian presumió esta prenda de Klaudeth Collection, ideal para llevar con zapatillas o con balerinas para aquellas mujeres que no suelen llevar tacones en sus looks.

Ahora bien, para lucir tal y como Maribel Guardia hay que conseguir un vestido beige con estampado tipo tartán; lo ideal es que sea de botones en la parte del frente, para que se ajuste a la perfección al cuerpo sin que resulte demasiado revelador, pero que a su vez permita formar un pequeño escote.

Por otro lado, al ser ajustado a la altura de la cintura, la prenda otorgará una imagen más sofisticada, elegante y que además estilizará el cuerpo ya que de esta pequeña pretina se soltará la falda plisada y no tableada. Este último paso es muy importante, ya que las tablas pueden robarse la atención al hacer lucir las caderas más anchas.

(Foto: @maribelguardia)

En cuanto al largo del vestido, tiene la altura perfecta pues se lleva un par de dedos arriba de la rodilla, hecho que permite una mayor comodidad en decenas de mujeres que no están acostumbradas a lucir piezas muy cortas.

Finalmente, para lucir igual que Maribel Guardia hay que agregar unos aretes con colgante en color plata y un maquillaje sencillo y discreto. Mientras que para el peinado una coleta alta es la mejor opción.¿Qué te parece, lo usarías?

