Maribel Guardia enciende la red con mini vestido negro y botas de piel | FOTOS

No es raro que Maribel Guardia cautive a miles de seguidores en Instagram con su espectacular figura y sus modernos outfits que responden a las últimas tendencias.

La cantante y actriz de 62 años de edad es una de las abuelitas más sexys del espectáculo, debido a que su hijo Julian Figueroa ya le dio un pequeño nieto de nombre José Julian.

Este sábado 15 de enero la señora Guardia se ganó el corazón de propios y extraños con un mini vestido negro y unas botas largas de piel del mismo color.

Ignora cuando te critiquen, escucha cuando te aconsejen, y alejate cuando no te valoren

En otra ocasión, Maribel del Rocío Fernández García, verdadero nombre de la vedette, combinó los azules y rosas de su vestimenta con unos tacones rojos altos y abiertos al frente. sus aretes hicieron juego perfectamente con sus pies y el labial rojo. Además, como accesorios se colocó una cruz de metal en el cuello y una chaqueta completamente a juego.

Llevar un "total look" no es una tarea fácil, ni cualquiera lo hace como Maribel Guardia, quien siempre destaca de más con su incomparable cuerpo y su hermosa sonrisa. Para esta primavera-verano, el total look será más que un clásico. Para conseguirlo, es necesario utilizar un mismo color o estampado en todo el outfit de manera que haya un estilo monocromático en la mayor parte del look.

