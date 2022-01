Exatlón México: Mariana deja el reality ser eliminada por Paulina

Las emociones de Exatlón México cada vez son mayores, pues el reality está a 14 días de la Gran Final y en este domingo de Duelo de Eliminación dos grandes atletas se disputan su permanencia: Paulina Martínez y Mariana Khalil.

Tras ser las competidoras con el desempeño más bajo, Antonio Rosique las nombró para que se prepararan. En este caso ambas tiene experiencia en esta cruda etapa; sin embargo, la más experimentada es Mariana, quien ha demostrado tener una gran fortaleza, aunque ya el encontraron un punto débil sus rivales azules.

¿Qué dijeron las atletas?

Tras ser cuestionadas por Rosique, ambas dieron su punto de vista y aseguraron que darían lo mejor de sí para permanecer en Exatlón México:

Mariana Khalil: "Estoy emocionada. Veo estos obstáculos como oportunidades para crecer. Siempre me ha gustado retarme de las maneras más difíciles".

Paulina Martínez: "Tengo ideas en la cabeza. Soy una privilegiada de estar en esta aventura. Estoy aquí con muchas ganas de quedarme. La aventura me ha transformado. Sé que voy a quedarme y voy a llegar hasta tenga que llegar".

Mariana deja Exatlón México

Mariana, quien sufrió para quedarse esta última semana en el reality, no pudo hacer la hazaña una vez más. Paulina sacó la experiencia que la caracteriza y logro poner contra las cuerdas a la azul al grado de que sus compañeros no le otorgaron ninguna medalla que le daría una vida.

"Gracias equipo por tantas buenas experiencias. Por toda la vida que me dieron y por toda la vida que les di", dijo la practicante de parkour. Posteriormente le pudo dirigir unas palabras al público y a Rosique, quien le agradeció el haber inspirado a muchos.

"Este sueño lo tenía desde hace muchos años. Quería venir aquí para contar mi historia de todo lo que el deporte me ha dado. Como me dio viajes, amigos, disciplina. El deporte me trajo hasta aquí. Salgo siendo otra, con nuevos amigos y familia", declaró la atleta.

