Ludwika Paleta da cátedra de estilo con el rebozo ideal para cualquier edad

Ludwika Paleta ha destacado no sólo por su talento para la actuación, si no por su gran sentido de la moda y es que en las fotos que publica en redes sociales deja ver su pasión por la moda y por vestirse bien, ya se con un look casual o con un atuendo de noche.

La esposa de Emiliano Salinas ha logrado ganarse el cariño del público mexicano desde su participación en la telenovela infantil "Carrusel" que se hizo famosa en la década de los años 80 y desde entonces es una de las actrices favoritas.

Actualmente estrenó en Netflix la segunda parte de "Madre solo hay dos" donde luce el corte de cabello que es tendencia este año, pues se le ve con un bob que queda perfecto para su personaje, y para todas las mujeres por la practicidad que tiene para peinarlo.

Y es que en la vida real Ludwika Paleta no teme a cambiar de look y la hemos visto con diversos cortes de cabello en estilo corto que le quedan de maravilla, por lo que no sólo ha demostrado su gusto por vestirse bien, sino por llevar la moda a su cabello.

Rebozo, la prenda que pone de moda Ludwika Paleta

Ludwika lo volvió a hacer y puso de moda una prenda de vestir clásica de las mujeres mexicanas, que tiene su origen en Tenancingo, Hidalgo y en San Luis Potosí, se trata del rebozo. Ella compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde se le ve con uno color rojo.

La prenda llama la atención porque tiene bordados en rosa y blanco que contrastan con el color que domina y hace contraste con la camisa blanca que porta debajo de ese bordado que se utiliza en todo el país y que se hizo común en toda América y hoy en día se utiliza en todo el mundo.

Incluso hay marcas de alta costura como Salvatore Ferragamo que en sus pasarelas han lucido diseños inspirados en el clásico mexicano que es ideal para utilizarlo a cualquier edad.

Lució bellísima con un rebozo. Foto: Instagram

