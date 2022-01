La película más vista en NETFLIX que te hará pensar en tus metas de vida |TRÁILER

A pesar de la gran oferta que existe en el mercado en las plataformas que ofrecen entretenimiento sin salir de casa, Netflix continúa siendo una de las empresas de streaming con mayor demanda a nivel mundial.

Por esta razón, hemos creado una selección de una producción cinematográfica alojada en Netflix, la cual es ideal para ver este sábado acompañado de tus seres queridos; esta cinta te hará pensar en las metas que tienes en la vida y la manera en la que deseas cumplirlas.

En este inicio del mes de enero, diversas producciones audiovisuales se suman a la plataforma, los cuales forman parte de los estrenos para chicos y grandes, es por eso que ahora llegó a la plataforma una nueva cinta que ya se posiciona dentro del listado de las 10 más vistas, y se trata de la película Yesterday.

¿De qué trata "Yesterday"?

Esta cinta sigue la historia de Jack, un músico británico que durante toda su vida ha batallado para triunfar como cantautor y quien después de un apagón mundial cae en cuenta que él es el único que conoce la música de los Beatles.

Luego de que comprueba que la música de The Beatles existe sólo en su mente, el joven que no ha tenido mucha suerte en su carrera como músico comenzará a tocar las míticas canciones del cuarteto de Liverpool a un público que nunca las ha escuchado.

Una cinta inspiradora

Es así que, con ayuda de su malvada representante americana Debra y de su encantador compañero de giras Rocky, Jack se convierte en una superestrella de la noche a la mañana; sin embargo, el robarse la música de The Beatles resultará no ser una muy buena idea cuando Jack deberá decidir si volver o no a la realidad a la que pertenece y ser honesto entorno a bellas melodías como "Yesterday".

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica alojada en Netflix, la cual se encuentra dentro del Top 10 de las cintas más vistas en México:

