Juan Soler odió a esta actriz durante las grabaciones de la telenovela "Locura de Amor"

Durante el tiempo que Juan Soler estuvo grabando la telenovela "Locura de Amor" junto con Adriana Nieto, el actor confesó que llegó a odiar a su compañera de trabajo, debido a una peculiar razón.

En una entrevista para el programa "Sale el sol", el argentino dijo que no es alguien llegue a odiar a la gente, pero confesó que con Nieto llegó a tener una serie de conflictos y eso lo llevó a sentir cierta enemistad con la actriz.

"Lo que tiene es que se puso de novia con un 'imbécil', espero que me estés viendo, y fíjate que la volvió loca, le destruyó la carrera. Bueno, la vida no porque tiene unos hijos maravillosos, y es una gran mamá, pero sí, sí estaba muy enojado, no al nivel de odio, pero sí", explicó.