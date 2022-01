Eva Cedeño protagoniza la telenovela "Amor Dividido" y da mensaje real a migrantes

Más de seiscientos mil mexicanos fueron detenidos por autoridades fronterizas de Estados Unidos de octubre del 2020 al mismo mes del 2021, según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). De ahí que éste sea un tema recurrente en las producciones audiovisuales tanto en cine como en televisión, que muestra la dura realidad que viven los migrantes.

El más reciente proyecto es la telenovela “Amor dividido”, protagonizada por Eva Cedeño, quien a través del personaje de “Abril” busca dar un mensaje de esperanza a las mujeres que se quedan solas en México, mientras sus parejas se van a Estados Unidos con el fin de brindar un mejor futuro a la familia, pero esto no siempre es así ya que es tanta la distancia, que muchas veces rehacen su vida allá.

“El público se sentirá identificado porque mucha gente se ha ido a Estados Unidos en busca del sueño americano o de una mejor oportunidad, generar dinero y salir adelante. Tan solo en mi familia, mi papá vive en Estados Unidos y ya está casado con otra mujer. Entonces creo que a mí me pasó, en algún momento estuvimos separados”, contó la actriz.

“Amor dividido” narra la vida de “Abril”, una joven trabajadora de campo orgullosa de sus

raíces, casada con Bruno García, quien en busca de una mejor vida se va a Estados Unidos, pero esto sólo logrará separarla y dividirla por las promesas rotas.

Historias como estas conoce Cedeño de primera mano, ya que formó parte de la investigación que una tía suya hizo para escribir un libro sobre la migración, lo que le permitió a la actriz, hablar con personas ilegales que vivían en dicho país con miedo y dolor por dejar a sus seres queridos solos.

“Claro que me ha tocado platicar con personas ilegales que están en Estados Unido, creo que es parte de lo que me hace tener una empatía total y absoluta con esta historia y lo que me hace poner un amor tan sagrado en esto”, agregó.

Además de migración, también se hablará de la trata de personas, homofobia, infidelidad y la fuerza de las mujres, temas con los que la productora Angelli Nesma espera conquistar al público de Las Estrellas a partir del 17 de enero. El elenco protagónico lo completan Gabriel Soto y Andrés Palacios.

“Mi personaje trata de ver lo positivo en todo y eso es un mensaje especial y de mucho poder para las mujeres que están del otro lado de la pantalla sin algún apoyo económico, sin algún marido que las ayude, pero que tienen la fuerza para superarse”, agregó.

A DETALLE

La novela está inspirada en la historia colombiana “Allá te espero” que tuvo mucho éxito en 2013.

Cedeño no ha visto la versión original para no viciar su personaje y ofrecer una “Abril” más mexicana.

El elenco lo completan Irina Baeva, Arturo Peniche, Jessica Mas, Lambda García y Elsa Ortíz.

Cedeño es originaria de Hermosillo, Sonora, y entró al mundo del entretenimiento en 2011.

2014 terminó sus estudios de actuación.

3 protagónicos lleva con esta historia.

2015 hizo su primera telenovela.

MAAZ