3 películas en NETFLIX indispensables para la segunda semana de ENERO

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Por otro lado, durante este primer mes del año 2022, hemos creado la selección de tres películas que consideramos esenciales para ver durante esta segunda semana del mes de enero.

"Madre/ Androide"

Se trata de la cinta "Madre/ Androide", misma que se ha posicionado en el puesto número uno dentro de las cintas más vistas de la plataforma, pues recordemos que la empresa de streaming que tiene sede en Los Gatos, California, diariamente actualiza el listado de las diez producciones más vistas en cada país.

Esta cinta ha llamado la atención debido a que es dirigida por Mattson Tomlin , guionista de la próxima "Batman", quien tiene su debut como director en la cinta "Madre/ Androide".

La trama de esta película sigue a Georgia (interpretada por Moretz), y es una joven que intenta escapar de su país junto a su novio, papel interpretado por Algee Smithm, quienes buscan la manera de sobrevivir y salvar la vida del bebé que están esperando.

Su escape lejos de la ciudad se da mientras los humanos inician una guerra contra una poderosa contra la inteligencia artificial, por lo que en medio de la lucha, la pareja se adentra a lo profundo del bosque carrera contrarreloj para salir del campo de batalla y darle una vida digna al bebé que esperan; sin embargo, todo se irá complicando antes de que logren cumplir su cometido.

“El páramo”

Se trata de una cinta ahora alojada en la gigante de streaming, Netflix, la cual fue realizada por el cortometrajista, director de videoclips y spots publicitarios David Casademunt, quien ahora muestra a través de su ópera prima en un género cinematográfico más atrevido a sus demás trabajos; se trata de la cinta “El páramo”, la cual consiste en una historia con los elementos suficientes para entrar dentro del género terror y suspenso.

Esta nueva cinta llega a la plataforma de Netflix este 6 de enero, por lo que podrás disfrutarla este fin de semana al lado de tus seres queridos, o bien, desde este jueves acompañado de tu botana favorita.

“El páramo”, sigue una historia sobre una familia que lleva una vida bastante tranquila, pues viven alejados prácticamente de toda la sociedad; está situada en el siglo XIX en España, y está protagonizada por madre e hijo, Inma Cuesta y Asier Flores, sin embargo, todo comenzará a tornarse más complicado luego de que descubren de que no están solos.

Todo cambia una noche luego de que los visita Salvador, quien les cuenta una leyenda de terror, la cual consiste en una criatura de rostro hundido, quien constantemente está en busca de gente débil.

"Don't Look Up"

Se trata de la cinta "Don't Look Up", o por su título en español "No mires hacia arriba", misma que se perfila para ser considerada en los premios de la Academia, es decir, los premios Oscar.

Esta cinta que actualmente ocupa el puesto número tres dentro de la lista del Top 10 de cintas más vistas en Netflix, sigue la historia de Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) es una estudiante de posgrado en Astronomía que al lado de su profesor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), hacen un tremendo descubrimiento que pone en riesgo a todo aquel ser viviente que se halle en la Tierra.

Se trata de un cometa en órbita en el Sistema Solar que tiene el tamaño del Monte Everest. El problema es que comunicar la noticia de un posible exterminio de la vida no es nada fácil, por lo que se verán involucrados en la aventura más extraña de sus vidas.

Esta es una película que podría perfilarse para los premios Oscar, esto debido a su destacado argumento y a sus excelentes actuaciones por parte de estrellas de la meca del cine, es por eso que recomendamos al usuario que aproveche estos días de relajación y convivencia para que le des una oportunidad al director Adam McKay, quien está detrás de otros títulos como "Bad Blood", la serie "Kings of America", entre otros.

