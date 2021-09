Vicente Fernández y Silvia Pinal: ¿soñaban con convertirse en familia?

En la historia de México se cuenta con grandes exponentes de la música y de la actuación, pero pocos alcanzaron el nivel de Silvia Pinal y Vicente Fernández, quienes a pesar de seguir activos cuentan con un gran legado en su descendencia. Lo que pocos saben es que la actriz y el cantante llegaron a pensar que podían ser familia.

Así como lo leyeron, las dos estrellas mexicanas consideraron que podían ser consuegros, esto al unir a Alejandra Guzmán y a Alejandro Fernández, pero al final el destino decidió que no era buena idea y terminaron haciendo su vida lejos el uno del otro.

La relación tenía posibilidades, ya que Alejandro le lleva tres años a Alejandra, pero al final del día esta posibilidad se quedó en un sueño de Pinal y el cantante de regional mexicano, ya que sus hijos decidieron hacer su vida lejos el uno del otro.

La historia de un noviazgo que nunca existió

En una entrevista para TVNotas, la primera actriz reveló que ella y el “Charro de Huentitán” llegaron a fantasear con la idea de convertirse en consuegros, ya que estaban seguros que podían hacer bonita pareja.

“Hubo una época en que Vicente se me acercó y me dijo: ‘Cómo me gustaría que mi Potrillo conociera a su Yegüita’. Que era Alejandra”, contó la actriz en aquella ocasión, a lo que agregó que a ella sí le hubiera gustado que hicieran pareja, pero no era el molesto y cada uno hizo su vida por su lado.

A pesar de no haber sido su suegro, Vicente siempre le tuvo un gran aprecio a la hija de Pinal, tanto que una ocasión le regaló tres caballos miniatura. Ahora la Guzmán y el Potrillo disfrutan de su vida lejos el uno del otro y viendo cómo crecen sus respectivos hijos.