Querido conductor de Hoy revela que sufrió bulimia en su adolescencia | VIDEO

Paul Stanley, uno de los conductores más queridos y divertidos de México, se tomó un momento durante uno de sus programas para confesarle a la gente que durante su juventud sufrió de problemas alimenticios, tanto que aseguró que creció inseguro y llegó a hacerse una lipo de “chavito”, es decir, como a los 20 años.

Durante la última emisión de “Miembros al Aire”, el hijo de Paco Stanley contó uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que fue una época donde vivía con mucha inseguridad, pero lo más importante fue que eso lo llevó a tener problemas de alimentación, es decir, sufrió de bulimia, pero también llegó a hacerse la liposucción y a hacer mucho ejercicio para contrarrestar esta inseguridad.

“De chavito me hice una lipo como a los veintitantos. Crecí inseguro, fui bulímico y de morrito si bajé mucho de peso, empecé a hacer mucho ejercicio y dije que me iba a hacer la lipo, fue como a los 20 años”, comenzó su relato el querido conductor de Hoy.

El motivo por el que se hizo la lipo

Después de escuchar este comentario, los integrantes del programa le preguntaron cuál fue el motivo por el que decidió hacerse esa intervención a una corta edad, a lo que Stanley decidió contar el motivo real por el que quería bajar de pesos y verte “bien” para los estándares sociales.

Paul confirmó que el motivo real por el que quería bajar de peso y tener un mejor físico tenía que ver con sus ganas de comenzar una carrera en el mundo de la televisión, por lo que sentía que para poder ser contratado por alguna televisora tenía que verse mejor físicamente.

A pesar de todo lo que ha pasado, el conductor confirmó que gracias a Dios empezó a trabajar mucho y llegó a estar en su mejor forma a los veintitantos; aunque también aclaró que ha tenido altibajos como cuando se abandona y empieza a comer de todo sin limitarse.

“Muchas veces uno dice que voy con el amigo guapo, me quito o no la playera, entonces cuando el amigo mamado se la quita y no sabe qué hablar o qué decir y te quitas tú la playera y hablas”, concluyó Paul su comentario dejando claro que está feliz con su forma actual.