La actriz Gaby Mellado habla de la etapa de soberbia que sufrió

Hace cerca de 10 años que Gaby Mellado debutó en la telenovela En nombre del amor, su trabajo y carisma lograron que conectara con el público y las ofertas de trabajo llegaran constantemente, pero esto la hizo entrar a una etapa de soberbia de la que logró salir sólo con el apoyo de su familia.

“Me iba muy bien, tenía personajes importantes, pero era joven e inmadura, se me subió a la cabeza y dejé de escuchar a la gente que me amaba. La soberbia me consumía hasta que un día me tocó caer fuerte, dejé de tener llamados. Eso me hizo aprender y entender que esta carrera es una montaña rusa que requiere de mucha humildad”, explicó Mellado.

Es por este agradecimiento a las segundas oportunidades que quedó enganchada con la historia de “Clara” en la telenovela de “La Desalmada”, que produce Alberto “El Güero” Castro, porque es una mujer que fue víctima de trata de blancas y cayó en la prostitución, pero logró salir de ese mundo.

Mellado obtuvo el papel dos días antes de que comenzaran las grabaciones del melodrama, por lo que no pudo hablar con chicas en esa situación social, pero pudo investigar en internet varios puntos que le permitieron construir el personaje y está feliz del recibimiento que ha tenido con el público, quienes justo en los capítulos actuales están conociendo más de su pasado.

“Me gustó que se tocaran este tipo de temas en una telenovela, porque normalmente es algo tabú y aunque no se lleva al extremo todo lo que vivió, es importante mostrarlo y que la gente concientice sobre los hechos”, agregó la actriz.

MAAZ