Christina Aguilera enloquece Instagram al posar sin blusa para promocionar su nueva gira | FOTOS

Christina Aguilera dejó con la boca abierta después de publicar una imagen en donde se le pude ver presumir sus atributos que solo estuvieron cubiertos con su cabello rubio que lo mantiene largo.

La cantante sorprendió a sus más de siete millones de seguidores con un atuendo muy provocador con el que logró recibir cientos de comentarios en donde se resaltaron su belleza y su espectacular figura.

Muestra sus atributos

La intérprete de 'Candy man' se prepara para su próximo gira, que se titula 'Xtina', y que representa su regreso a los escenarios después de la pandemia. En la publicación decidió etiquetar a la cuenta oficial de la gira.

"Una semana hasta @ladylandfestival ¿Quién estará ahí?" fue el mensaje con el que acompañó las fotografías que causaron sensación. En cuestión de minutos, la publicación alcanzó los 200 mil me gusta.

Celebra más de dos décadas de trayectoria

Christina Aguilera está de festejo ya que hace una semanas se cumplieron 22 años de la publicación de su primer disco. Ante esto, sus redes sociales se llenaron de los videos promocionales de las canciones.

El disco le brindó el éxito internacional, allanado por los sencillos "I turn to you", "Come on over baby (all I want is you)", "What a girls want" así como "Genie in a bottle".