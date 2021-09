Chiquis Rivera es sorprendida en cena romántica, ¿su novio le pidió matrimonio?

A finales de mayo de este año la cantante Chiquis, hija de la Diva de la Banda, Jenni Rivera, compartió en sus redes sociales un feliz momento con el que dio a conocer que ya se encuentra en una relación de pareja. Y aunque no ha dado muchos detalles, este jueves fue sorprendida por su novio con una romántica cena, por lo que muchos especularon que quizás le pidió matrimonio.

Sólo Chiquis, como ha pedido que la llamen, estuvo casada con el cantante de música banda Lorenzo Méndez, pero su matrimonio duró poco y terminó en medio de la polémica por las declaraciones que ambos se hicieron en contra, hasta ahora no se sabe si ya finalizó su trámite de divorcio.

Pero dejando atrás su vida de casada, la artista ahora mantiene una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, quien se dice era un buen amigo de Méndez, ex esposo de la intérprete, y un hombre que ha dejado ver en sus redes sociales que está muy enamorado de la hija de Jenni Rivera.

Chiquis presume su romántica velada

La cantante de música banda de 36 años actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo "Mi problema", pero eso no impidió que se escapara un momento de sus actividades profesionales para ser sorprendida con una romántica cena, y una delicada decoración.

Así presumió la cantante su romántica cena. Foto: Especial

A través de las historias en su cuenta de Instagram, donde la 4.8 millones de fanáticos, la cantante compartió un video en el que se le ve acercándose a una mesa para dos personas debajo de un tejado que fue adornado con pequeñas luces blancas y velas, además el camino fue decorado con pétalos de rosas blancas.

Chiquis agradeció a su pareja, Emilio, por el detalle y se mostró muy sorprendida y contenta. Pero no fue la única que decidió compartirlo en redes, pues Sánchez también publicó una serie de fotografías en las que se puede ver que ambos disfrutaron de la velada.

Su novio también compartió el momento en redes. Foto: Especial

Más enamorada que nunca

Aunque se puede ver que se trató de una ocasión especial, hasta el momento la intérprete no ha confirmado que su novio realizó la romántica velada para proponerle matrimonio. De igual forma, Emilio tampoco ha revelado nada al respecto, por lo que tendremos que esperar para conocer más detalles.

Sin embargo, la también sobrina de Lupillo Rivera, sí dejó claro que se encuentra muy enamorada de su pareja, pues en su perfil de Instagram escribió: "There’s a difference between someone who knows your worth and someone who VALUES your worth" (Hay una diferencia entre alguien que conoce tu valía y alguien que te valora".

El texto acompañó a una picante imagen en la que se ve a Chiquis sentada sobre las piernas de su novio, pero debido a que lucía un vestido largo, se vio en la necesidad de subirlo, lo que dejó sus torneadas piernas al descubierto.