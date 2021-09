Thalía se pone "de buenas" y mejora su actitud gracias a esta canción

Thalía es una de las artistas mexicanas más activas en sus redes sociales, día con día comparte videos, historias y fotografías de su vida cotidiana, reconocimientos, canciones, animales de compañía, entre muchas otras cosas.

En una de sus más recientes historias de instagram, la intérprete de "No me enseñaste", "No me acuerdo", y "Amor a la mexicana", revelo cuál es esa canción que a ella le puede cambiar su estado de ánimo.

"Bellezas... Oigan es que es increíble como una canción te puede cambiar totalmente la actitud, te cambia el estado de ánimo, te cambia la energía. Esta canción del disco Thalía latina así es para mí. Escúchenla y comentamos, se llama Te encontraré", dijo.

Una parte de la canción dice: "Por eso lucharé, quiero enamorarme, yoy en busca de amor. Cupido me flechó el corazón. Ando buscando el amor, alguien que me quiera, alguien que me ame como soy, un hombre que tenga valor, que si tengo frío me dé su calor. Solo quiero soñar, solo quiero pensar en amor".

¿Volverá a las telenovelas?

La cantante y actriz mexicana que acaba de cumplir 50 años en agosto pasado reveló también hace unos días los motivos por lo que ya no ha participado en otras telenovelas.

De acuerdo con la protagonista de telenovelas como "Marimar", "María la del barrio" y "María Mercedes" contó a sus seguidores que aún no ha dejado de manera definitiva la pantalla chica; sin embargo, no ha encontrado todavía un proyecto que esté a la altura de las telenovelas en las que ha actuado.

"Llevo mucho tiempo sin actuar, estoy esperando un guion que me haga sentir: 'Vaya, este es el personaje que quiero'. Todavía no ha ocurrido, quiero ver si me convencen", comentó Thalía en una entrevista para el programa brasileño "Mais Você".

¿Desmotivada?

Hace un par de días, Thalía también reveló los motivos por los que se sentía desmotivada al grado de haber dejado de hacer ejercicio. Según la cantante, las inundaciones registradas en Nueva York y las afectaciones en su casa realmente la desalentaron, incluso perdió algunos objetos de valor, entre ellos aparatos de su gimnasio personal.

"Quiero y no quiero?? Llevo semanas sin motivación para hacer ejercicio! Después de la inundación en mi casa pude improvisar un area en el garage. Así que aquí vamos de nuevo ???????? @valverdefitness tratare bro!", escribió en instagram.