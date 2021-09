Erik Rubín apoya a sus hijas, Mía y Nina; regresa a los escenarios en “Jesucristo Superestrella”

En la industria hay casos famosos de niños que sufrieron maltrato laboral por parte de sus padres, pero también hay estrellas que lograron establecer una carrera contando con el apoyo familiar como fue Erik Rubín, quien ahora quiere ser el mismo soporte para sus hijas, Mía y Nina.

“Empecé a trabajar desde muy pequeño, a los 13, le doy gracias a mis padres que me permitieron seguir mis sueños, pero no todos los casos tienen que ser de padres explotadores y con ellas es el mismo caso, tienen sus cuentas de banco y su dinero. Obvio hay una guía y las aconsejamos, pero ellas deciden que quieren hacer”, afirmó el actor.

Tanto el cantante como su esposa, Andrea Legarreta, buscan que las adolescentes se diviertan y lo disfruten, que no lo vean como algo pesado o trabajo. Además, han aprendido a ser disciplinadas y tampoco descuidan la escuela, aunque él les dice que no pasa nada si un día no van a la escuela, ya que ellas quieren llevar todo en regla.

“Mía es muy dedicada y profesional, acepta los comentarios como su productor y también da su punto de vista. Entonces hemos encontrado una buena dinámica, porque hay que separar la parte familiar de lo profesional, sin embargo, nos divertimos mucho. Nina también está actuando y haciendo cosas importantes”, agregó.

REGRESA CON SU BEBÉ

Además de producir a sus hijas y otros talentos nuevos, Erik regresa a los escenarios como actor y parte creativa de “Jesucristo Superestrella”, con el personaje de “Judas”, un papel que lo reta y le permite crecer, sobre todo después de esta cuarentena, ya que aprendió a valorar aún más, el estar arriba de un escenario.

“Este proyecto ha sido muy generoso en todos los aspectos y he logrado cumplir mi sueño de regresar, porque es mi bebé y estoy feliz de poder cerrar el ciclo como se merece, porque el entretenimiento es parte de la vida y alimenta el alma. Además, hay muchas familias que dependen de esta disciplina y debemos reactivarla”, contó.

En la obra también participan con Beto Cuevas, María José, Kalimba, Enrique Guzmán y Yahir, y pese a que todos son estrellas no hay problemas de egos, porque considera que la trama permite que cada actor tenga un momento en el que brilla. Además, la mayoría son actores consolidados que conocen bien este mundo.

Jesucristo Superestrella regresa del 1 al 10 de octubre al Centro Cultural Teatro 1.

El musical es dirigido por Nick Evans y producido por Alejandro Gou.

Señaló que los teatros son de los sitios más seguros porque cuentan con ventiladores que hacen circular el aire.

Presentará su próximo sencillo “Dron”, que cuenta con un video animado hecho por Karla Castañeda.

120 minutos dura la obra.

1983 se integró al grupo Timbiriche.

13 años tenía cuando entró a este mundo.

