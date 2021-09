Una mujer muy guapa, pero muy viva; así definió José José a Anel Noreña

“El príncipe de la canción”, mejor conocido como José José, fue uno de los cantantes más prodigiosos de Latinoamérica, y falleció a los 71 años debido a los estragos del cáncer de páncreas que padecía.

El legado que dejó atrás permanecerá en la memoria de la música por un largo tiempo, esto gracias a su repertorio musical repleto de inolvidables himnos tales como “La nave del olvido”, “El triste”, “El príncipe”, y “Gavilán o paloma".

El intérprete se vio envuelto en diversas polémicas en relación con sus complicaciones familiares y problemas con las sustancias. Incluso, recientemente el cantante ha dado de que hablar debido a su herencia y a quien había sido dirigida conforme su testamento, situación en la cual Anel Noreña, mujer con quien mantuvo matrimonio desde 1976 hasta 1991, se vio involucrada.

En agosto de 2016, José José mantuvo una entrevista para el canal de “Las Estrellas”, con la periodista mexicana Adela Micha.

En la entrevista, el intérprete mexicano conversó y reflexionó a cerca de varios aspectos de su vida; el alcoholismo de su padre, las complicaciones de su enfermedad, los obstáculos que enfrentó en los inicios de su fama y su infancia. Sin embargo, uno de los temas que más captó la atención en los medios fue sobre lo que tuvo que comentar sobre su segunda esposa, Anel Noreña.

José José junto a Anel Noreña

FOTO: Especial

“Me pasé 25 años trabajando diario cuando el doctor dijo “Esa garganta tiene que descansar”, y yo pregunté ¿Cuánto hay en el banco? Para tomarme un año sabático. Nada, no hay nada, porque la señora financió a Pepe para sus ahorros de la “iglesia” desde luego...Muy guapa, pero muy viva, yo salí con mi madre, además acuérdate, las señoras de antes no tenían ni voz ni voto, y los niños menos”, comentó el cantante mexicano.

Además, durante su última entrevista, habló sobre el gran carácter que poseían sus exesposas, principalmente Anel Noreña, y Sara Salazar, y como lo apoyaron en las etapas más difíciles de su vida, en especial cuando inició su rehabilitación contra su alcoholismo.

“Las mujeres con las que yo me ligué sentimental a un nivel ya de matrimonio siempre fueron mujeres muy fuertes de carácter, la madre de mis hijos es una mujer-hombre…Yo viví muy bien, siempre arropado por la sabiduría de vida de mis dos esposas anteriores. La encomienda de vida que se echó Sarita a sus espaldas cuando decidió casarse conmigo fue muy grande, pero uno aprende... Si no fuera por ella yo no salgo del problema del alcoholismo".