José José: ¿Cuánto dejó de herencia "El Príncipe de la Canción"?

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José o “el Príncipe de la Canción” murió en septiembre de 2019 por las complicaciones que el cáncer de páncreas le provocó. El cantante siempre se vio envuelto en la polémica, por sus adicciones y vida familiar. Ahora, pese a que ha fallecido, el drama lo persigue, puesto que últimamente se han hecho muchísimas especulaciones sobre cuánto dejó de herencia.

Se calcula que José José dejó una herencia de un millón y medio de dólares pagados por Televisa por la producción de una serie sobre su vida, una casa en Miami y alrededor del 8% de los derechos de sus canciones, una porción pequeña, debido a que él no compuso ninguna de las canciones que cantaba.

¿Sus familiares están peleando la herencia de José José?

En abril pasado, Anel Noroña, quien estuvo casada con el cantante de 1976 a 1991, informó que ella había sido la heredera universal y aseguró que no había otro testamento del cantante. Al respecto, la familia Sosa Noreña acudió a los tribunales en el centro de la Ciudad de México, en donde se dio lectura del testamento de José Rómulo Sosa Ortiz, pues estaban sorprendidos con la decisión.

Anel recibió la fortuna de José José. Foto: Especial.

El abogado de Sara Salazar informó que el testamento que se leyó en la Ciudad de México, no tenía validez en el estado de Florida, además de que el intérprete falleció en Estados Unidos, por lo que las leyes del estado del país norteamericano ampararía a la hija y esposa del cantante finado.

“El murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en material legal. Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, aseguró el abogado en la entrevista.

Anel no se ha quedado callada y expuso que no es su intención dejar desprotegida a la familia que José José formó en los Estados Unidos. “El testamento es uno y es universal. Yo creo que ellos no saben lo que quiere decir un testamento y ser la heredera universal, porque saben muy poco de México esas gentes. Lo único que te puedo decir es que el abogado que salió de allá fue muy grosero con las leyes de mi país y eso no se hace”, argumentó recientemente.

msb