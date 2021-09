Survivor México: Querida ex participante denuncia maltratos de su esposo, “solo quiero lo mejor para mis hijas”

A través de un video publicado en redes sociales, la ex participante de Survivor México, Natalia Alcocer, decidió romper el silencio y denunció haber sido víctima de maltratos físicos, psicológicos y económicos por parte del padre de sus hijas, Juan José Chimal Velasco, además, la bella actriz señaló que, de momento, no sabe cómo actuar ante la situación debido a que teme que su ex pareja pueda amañar el caso para evadir su responsabilidad.

Como se mencionó antes, fue a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de Natalia Alcocer donde la ex participante de Survivor México habló con lágrimas en los ojos para exponer si situación ante sus seguidores.

“Comunicar el dolor que puedo estar sintiendo, la frustración, porque no logró entender como alguien puede, por molestar a la mamá a costa de ellas, hoy no sé en quién confiar, a quien acudir, con quién levantar la mano, con qué abogado acercarme sin sentir que se van a comprar, lo único que quiero es lo mejor para mis hijas, lo que se merecen y lo que yo me merezco”, mencionó la actriz.

La también modelo, mencionó que decidió hacer pública su situación como una muestra de solidaridad con todas aquellas personas que atraviesan una situación similar a la suya, además, enfatizó que solo tiene la intención de que sus hijas tengan lo que se merecen.

“Sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo y es mucha frustración no saber a dónde correr, a quién pedirle ayuda, no saber a quién creerle cuando lo único que estoy pidiendo es lo que se merecen mis hijas, no estoy pidiendo nada más”, dijo la actriz.

Natalia Alcocer causó preocupación entre sus seguidores. Foto: IG: survivormexico

“Me está llevando al límite”

Natalia Alcocer causó preocupación entre sus fans al hablar sobre los abusos de los que ha sido víctima durante los últimos meses, debido a que aseguró que está siendo llevada al límite de su resistencia.

“Ya es una violencia a tal grado, violencia económica y violencia psicológica que me está llevando al límite, ya no sé a quién acercarme, a la gente que esté cerca de Juan José, por favor hágalo entrar en razón, yo no fui mala mamá, yo no fui mala esposa, no fui mala pareja, nunca falté a mi casa, lo único que se está pidiendo es lo justo”, fueron las palabras de la actriz, quien también dio detalles del motivo por el que decidió separarse de su pareja.

“Entré al reality show (Survivor México) ya separada, yo me separé el 7 de julio de 2020. Sí me separé porque caché un cuerno, pero fue en febrero de 2020 y quise aclarar, lo que más me enojo es que desde febrero, que supe que me puso el cuerno, que fue un momento muy doloroso porque aparte mi hija mayor fue la que lo cachó”, mencionó la actriz, quien enfatizó que lo único que busca es que su ex pareja le otorgue una manutención pagar las colegiaturas y otros gastos de sus hijas.

Durante su estancia en Survivor México, Natalia Alcocer se posicionó como una de las favoritas del público debido su carisma y habilidades físicas, además, demostró ser una contendiente sumamente fuerte y competitiva, sin embargo, sorpresivamente se convirtió en la sexta eliminada del programa.

¿Sufres de violencia?

No estás sola. En todo el país puedes llamar al número 911 para atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia, como lo son: abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

Además, puedes consultar el directorio que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob) para solicitar ayuda en los Centros de Justicia para las Mujeres a lo largo del país. Consúltalo aquí.

Con información de medios.