Sophie Ellis-Bextor confesó que fue violada a los 17 años por un hombre mayor

La cantante inglesa Sophie Ellis-Bextor, quien en el año 2000 se hiciera famosa por la canción Murder on the Dancefloor, reveló en su libro autobiográfico Spinning Plates: Music, Men, Motherhood and Me: the Autobiography que fue violada por un hombre mayor cuando ella tenía 17 años.

En el libro, que sale a la venta el próximo 23 de octubre, cuenta que ese día ella estaba besándose con el hombre y cuando se dio cuenta, ya estaba en su cama; aunque insistió que no quería, el hombre le quitó la ropa interior y abusó de ella. "No me escuchó y tuvo sexo conmigo...Así fue como perdí mi virginidad y me sentí estúpida".

En un extracto de Spinning Plates: Music, Men, Motherhood and Me: the Autobiography publicado este domingo en el Mail of Sunday, la cantante de 42 años relató que después de la violación se sintió 'sucia y avergonzada'; de camino a casa se cuestionó si en realidad había sido violada o no, ya que aunque no quería tener relaciones, no fue agredida fuertemente cuando pasó.

Sophie explica por qué lo reveló hasta ahora

Este oscuro pasaje de su adolescencia ocurrió en un momento en que las víctimas de violación sentían que no podían hablar del tema, sobre todo si no había signos físicos de la agresión, es decir, no tenían heridas, por ello pensó que no valía la pena exponer al hombre que la violó. Incluso ahora, dijo, persiste la creencia que si no hay pruebas, no hubo agresión.

Sin embargo, a estas alturas de la vida, cuando es feliz, está casada con el músico Richard Jones y es madre de cinco hijos, Sophie Ellis-Bextor reconoció que ya era necesario hablar sobre ello y así ayudar a la gente a distinguir esa delgada línea entre lo bueno y lo malo. "Nadie me había inmovilizado ni me había gritado para que obedeciera", pero aún así hubo una violación, relata en sus memorias.

La cantante describió que su experiencia no fue violenta, pero conforme pasa el tiempo y es mayor, es que se da cuenta que ese hombre de 29 años que la violó fue demasiado severo con una joven de 17 que dijo no.

Ahora que es madre de cinco hijos, Sophie Ellis-Bextor explicó que trata de enseñarles que deben respetarlos cuando dicen no a algo y, sobre todo, les ha inculcado desde pequeños de qué trata el consentimiento.

Con información de Mirror y BBC