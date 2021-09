"Reconozco mi debilidad": YosStop envía mensaje de fortaleza desde prisión

YosStop volvió a enviar un mensaje a sus seguidores desde la cárcel. A través de su novio Gerardo González, la youtuber, que permanece prisión por los delitos de pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez, escribió sobre la fortaleza y reconoció sus debilidades.

Por medio de su cuenta de Instagram, Yosseline Hoffman dio a conocer a sus seguidores que en su estancia en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla ha estado reflexionando sobre la aceptación de debilidades y recordó que desde niña ha sufrido de ansiedad, debido a su “hipersensibilidad”.

“Les he mostrado una apariencia ‘muy fuerte’ de mi persona, pero para poder construir ese muro de fortaleza, tuve que ‘enterrar’ mis debilidades para que nada me afectara. Y funcionó por mucho tiempo, sin embargo, hoy me doy cuenta que no es el camino".