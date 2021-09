YosStop agradece muestras de afecto de sus fans; manda conmovedor mensaje desde prisión

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, volvió a hacerse tendencia luego de que en su cuenta de Instagram se compartió un mensaje muy especial en el que agradece a sus fans la comunicación que han intentado tener con ella, aun cuando se encuentra en prisión en espera de tener un juicio para saber saber si se le declara culpable de guardar pornografía infantil.

La youtuber y empresaria se encuentra privada de su libertad desde la noche del 29 de junio; el 5 de julio se le vinculara a proceso por el delito de distribución de pornografía infantil en agravio de una menor y será hasta dentro de dos meses más cuando se defina su situación legal.

La influencer sigue “activa” en sus redes

Desde su ingreso al penal femenil de Santa Martha Acatitla, la influencer comparte diversos mensajes hacia su novio, su mamá, sus fans y hasta a sus mascotas, pese a que no tiene acceso a su teléfono. En su último mensaje, Yoss agradeció a sus seguidores por las cartas que le mandan a través de su novio, el médico Gerardo González, quien ha sido el encargado de seguir compartiendo información de la youtuber en sus redes sociales.

“Me han podido leer algunas cartas que me han mandado pero me encantaría poder leerlas TODAS en físico una y otra vez, lamentablemente no puedo por ahora (les prometo que lo haré). Sin embargo, quiero decirles que sus palabras me hacen tanto bien, tanto que no se imaginan”, se lee en el post. “Cada carta de ustedes es una caricia a mi alma, espero muy pronto poderlas leer todas en físico y responderles a cada un@ de ustedes. Por ahora sólo puedo agradecerles por su apoyo y amor, los amo de vuelta. Gracias, Gracias, Gracias”, agregó.

YosStop se encuentra detenida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez. En marzo pasado, Yoseline Hoffman fue denunciada por difundir las imágenes de la violación de Ainara en su canal de Youtube.

msb