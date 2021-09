La vez que Luis de Alba reveló que “Chabelo” le prestó millón y medio de pesos para su cirugía: "¡es un tipazo!"

El pasado jueves se dio a conocer que el famoso actor y comediante Luis de Alba fue hospitalizado de emergencia en la ciudad de Monterrey debido a una fuerte caída tras la cual se rompió el fémur, por lo que debió ser operado por tercera ocasión, así lo dio a conocer su esposa Abigail Alfaro.

El actor, quien se volvió famoso gracias a su participación en películas de "Ficheras" en la década de los 70 y como creador e intérprete del personaje "El Pirruris", se encontraba en Monterrey por trabajo cuando resbaló de un escalón y debido a la fuerte caída se lastimó del lado derecho de la cadera, lugar en donde tiene un prótesis.

Como resultado de la caída, el actor de 76 años se rasgó el fémur y comenzó a presentar un fuerte dolor, motivo por el cual fue trasladado a un hospital en donde le fue colocada otra prótesis. Tras su cirugía se informó que la rehabilitación del comediante podría tardar más de lo esperado debido en parte a su edad y a que la zona afectada es en donde Luis de Alba ha tenido complicaciones desde tiempo atrás.

¿Cuándo fue que "El Pirruris" defendió a "Chabelo y reveló que le prestó dinero para una cirugía?

Tras la fuerte caída, Luis de Alba ha afrontado esta crisis de salud con muy buen ánimo y mucho humor, así lo dio a conocer su esposa Abigail Alfaro. También reveló que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) ha brindado total apoyo al intérprete, incluso el dinero necesario para pagar la cuenta del hospital.

"Yo hice una primera valoración por la emergencia que se tenía en su momento, pero la ANDA el día de ayer estábamos en contacto. Ahorita se presentó el médico, se presentó la ANDA”, declaró Alfaro en una entrevista. Esta situación recordó el momento en el que Luis de Alba reveló que Xavier López "Chabelo" lo apoyó sin dudarlo, cuando enfrentaba momentos críticos.

Fue en mayo pasado cuando el histrión declaró en sus redes sociales que no criticaran a "Chabelo" ya que él es "un tipazo", y reveló que en una ocasión el "Amigo de los Niños" le prestó millón y medio de pesos para una cirugía: "Ya no lo critiquen tanto (a Chabelo) porque la verdad 'un tipazo'. Ustedes pueden creer lo que yo nunca conté, pero 'Chabelo' me prestó millón y medio (de pesos) para una cirugía," compartió De Alba en sus redes sociales.

"Chabelo se ha caracterizado por ser uno de los personajes icónicos pero también por ser una persona muy noble; Xavier López, mucha gente no lo conoce, todos hablan de Chabelo pero la realidad es que él me ayudó a pagar los gastos de una cirugía cadera a la que debí someterme hace un tiempo," declaró en aquel momento el famoso actor.