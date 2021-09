¿No le alcanza? Odalys Ramírez se queja de su salario: "no se gana la millonada"

El mundo del espectáculo y la televisión siempre se ha caracterizado por dar la apariencia de que todos son ricos y con vidas increíbles, ya que algunos tienen un ingreso económico bastante envidiable, pero la mayoría no. La conductora Odalys Ramírez aseguró que en la vida real las cosas no son tan fantásticas.

“Varía, a veces (nos pagan) por nómina y cuando son proyectos de cierta duración te la pagan solo por proyecto”, comenzó a decir mientras realizaba ejercicio en un gimnasio y hacía una transmisión en su cuenta de Instagram. Precisó que las personas de la farándula no contaban con salarios exorbitantes. “Lo que sí te puedo decir es que no ganamos la millonada que la gente cree”, agregó.

También habló de sus gustos y rutina

La también actriz explicó que ella no estaría dispuesta a realizarse un tatuaje porque no le interesa, además contestó algunos cuestionamientos respecto a sus recientes embarazos y cómo ha sido el proceso de criar a sus hijos y cómo es que se organiza con tantas cosas:

“Me despierto a las 6:20, me peino, arreglo a Gia para la escuela, la acompaño a desayunar, luego me cambio, me voy al noticiero, regreso a mi casa a desayunar, me voy a Cuéntamelo Ya! Termino, como a mi casa, me llevo a los niños a sus clases vespertinas, mientras yo hago ejercicio en el gimnasio. Después llego a mi casa, hacemos la rutina de baño, de cena, de sueño y cuando los nenes se duermen, Pato y yo vemos alguna serie juntos”, sentenció.

Odalys está casada con Pato Borghetti, con quien lleva una década juntos y siempre suelen demostrarse su cariño y amor en redes sociales como si continuaran en sus primeros meses de noviazgo. “A veces nos preguntan como hacemos para mantener una buena relación después de diez años y una de las claves es que aunque tengamos tres hijos salir de novios de vez en cuando, una cenita romántica, hay que hacerlo”, comentó.

msb