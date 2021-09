¡Cuánto ha cambiado! Fans de Cynthia Urías la acusan de abusar de las cirugías estéticas

Cynthia Urias es una de las conductoras más famosas y queridas en México, pues siempre tiene la mejor información y un carisma sin igual, sin embargo, ha cambiado mucho físicamente con los años y sus fans la han acusado de abusar del quirófano para hacerse sus arreglitos, pero la verdad es que Cynthia se cuida mucho y por eso luce tan joven.

Ella empezó su carrera cuando apenas tenía 16 años en el programa Sábados de Carrusel; en la actualidad tiene 42 años y ha demostrado ser muy talentosa y multifacética, ya que es locutora en el radio, y también ha participado en telenovelas como ‘El juego de la vida’, ‘Así son ellas’ o ‘Clase 406’. En la actualidad es una de las conductoras titulares del programa ‘¡Cuéntamelo ya!’.

¿Cynthia sí se ha hecho sus arreglitos?

La originaria de Los Mochis, Sinaloa, tiene una figura muy atlética y cuidada, la cual es gracias a que hace mucho ejercicio y tiene una dieta muy cuidada, pero también ha recurrido a las cirugías estéticas para verse así de hermosa; se sabe que se sometió a una cirugía de para aumentar el busto y también a una rinoplastia para afilar su nariz y darle facciones más finas a su rostro.

Así se veía antes. Foto: Especial.

Fue en 2011 cuando la conductora reconoció que se sometió a una intervención para arreglar su busto, pues su cuerpo no aceptó del todo los implantes y tuvieron que retirarlos pues estaban presentando un riesgo para su salud. “Hace dos años me puse unos implantes en Tijuana y al parecer no me cayeron bien, pues me empecé a enfermar. Me atendí y me di cuenta que eran las siliconas las que me habían provocado una alergia, fui con el doctor Raúl López Infante y me los quitó”, relató la conductora a una revista de espectáculos.

Recientemente la pasó mal por culpa del Covid-19

En agosto pasado, Cynthia Urías informó que lamentablemente sus hijos dieron positivo por el nuevo coronavirus Covid-19. En su Instagram subió varios videos en los que demostró cómo ha sido el día a día en su casa después de que sus hijos arrojaran un resultado positivo. Afortunadamente ya se encuentran bien.

msb