Netflix tiene esta película de suspenso y acción que necesitas ver

Las producciones originales de Netflix han marcado parte de la importancia de este plataforma de streaming, ya que además de contar con historias diferentes e innovadoras, incluyen a actores de renombre, como es el caso de Mads Mikkelsen, quien protagonizó en 2019 Polar, una de las mejores películas de suspenso y acción que podrás ver.

Bajo la dirección del sueco Jonas Åkerlund —quien ha destacado principalmente en la industria por dirigir videos musicales—, el filme contó con un reparto reconocido como es Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick y el comediante Matt Lucas, quienes lograron crear un ambiente de tensión, caos y entretenimiento a lo largo de 118 minutos que dura Polar.

¿De qué trata?

Duncan Vizla (Mads Mikkelsen), conocido como The Black Kaiser, es un empleado de Damocles, quien se acerca a la jubilación obligatoria en su quincuagésimo cumpleaños. Al hacer contribuciones considerables al fondo de jubilación de su empresa, se le deben más de 8 millones de dólares el día de su jubilación.

Pero, sin que Duncan lo sepa, Blut (Matt Lucas), propietario de Damocles, planea vender la empresa y está inflando su valor asesinando a sus agentes que se jubilan; adquiriendo así la totalidad de su fondo, mediante una cláusula en su contrato.

En contra de su voluntad, The Black Kaiser tendrá que plantarle cara a un grupo de sicarios más jóvenes, rápidos y despiadados, dispuestos a todo para eliminarlo, aunque será probable que el veterano asesino pierda algo más que su jubilación en esta última aventura.

Polar recibió opiniones mixtas, al considerar que se trató de una película centrada en los efectos especiales y en la acción, mientras que otros estimaron que la trama es enigmática que va conduciendo poco a poco al espectador a un espiral de violencia, en el que, innegablemente, hay una semejanza con John Wick, de Keanu Reeves.

La película es una adaptación de la novela gráfica "Polar: Came From the Cold", de Victor Santos, y aunque se planteó como una saga compuesta por al menos tres filmes, hasta el momento el proyecto se encuentra suspendido.

Así que si te gusta el cine de acción y con elaboradas secuencias de enfrentamientos a puñetazos y disparos, Polar, protagonizada por Mads Mikkelsen, es la mejor opción que encontrarás en Netflix.