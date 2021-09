BTS: Este es el libro que inspiró una de sus mejores canciones, llorarás al leerlo

¿En qué se inspira la música de BTS? El fenómeno coreano ha roto las barreras del idioma y ha trascendido gracias a sus canciones en inglés, coreano y japonés. Los idols han transmitido mensajes de amor propio, agradecimiento y experiencias personales con sus letras.

Su popularidad no es coincidencia, los miembros de la banda se involucran en la composición, producción y la coreografía de sus álbumes, incluso han colaborad con famosos artistas como Ed Sheeran, Troye Sivan, Halsey y Coldplay.

BTS también se ha inspirado en sus películas favoritas para escribir canciones como Filter, entre otras, pero hay un libro que te hará llorar cuando leas su historia, conoce la razón.

El libro que inspiró una de las canciones de BTS

Entre la discografía de BTS se encuentra el álbum "The Most Beautiful Moment In Life, Part 2", considerado uno de los mejores de su carrera. Fue lanzando en 2015 e incluyó la canción "Butterfly", una que ha hecho llorar a ARMY en cada ocasión que la interpretan.

No es un secreto que RM, líder de la banda, es uno gran apasionado de la literatura y ha tomado algunas referencias de sus libros favoritos para inspirar algunas letras y videos musicales de Bangtan. Además, han servido como una recomendación para sus fans.



"Butterfly" es uno de los temas favoritos de ARMY y se inspiró gracias a "Kafka en la orilla", libro de Haruki Murakami, aclamado autor japonés. La letra retrata el miedo a que desaparezca "ese" momento en la vida, como si se tratará de un sueño del cual no se quiere despertar.

La canción se inspiró en la historia de Kafka Tamura, un joven de 15 años que decide abandonar la casa de su papa, además sufre la ausencia de su madre y hermana. En su camino, conoce a a peluquera Sakura, al bibliotecario Oshima y a la señorita Saeki, mientras pasa sus días leyendo clásicos como "Las mil y una noches". Sin embargo, la policía comienza a investigarlo al tener una extraña conexión con un asesinato.

Por otro lado está Satoru Nakata, un anciano discapacitado y veterano de la Segunda Guerra Mundial que ha tenido una trágica vida. Se dedica a rescatar gatos, uno de ellos lo lleva a emprender un viaje a Japón con ayuda de un camionero. Los destinos de ambos personajes colisionan entre la realidad y los sueños.