Netflix: Esta EMOTIVA película que te hará llorar recaudó más de 40 millones de dólares; TRAILER

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Por otro lado, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

Una cinta de Netflix

Bajo este panorama, las personas se preguntan sobre las producciones de altos presupuestos pero que lograron recaudar grandes cantidades por taquilla.

Tal como sucede con las cinta “Call me by your name”, en español “Llámame por tu nombre”, la cual fue estrenada en 2017 y dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory, basada en la novela homónima de André Aciman, la cual tuvo en lanzamiento 2007 y tuvo una gran aceptación por parte de los lectores, pues abordaba una temática LGBT+.

Esta cinta tuvo como presupusto inicial la cantidad de 3 millones 500 mil dólares, y logró recaudar 40 millones 873 mil 830 dólares, lo cual superó las expectativas de los productores.

“Call me by you Name", es una película de drama y romance, la cual fue realizada en Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil con una duración de 132 minutos; dicha producción tuvo como presupuesto 3 millones de de dólares, y logró recaudar más de 40 millones de dólares, lo cual la posicionó en una de las cintas más exitosas durante 2017.

Cabe señalar que dicha cinta llena de fuertes emociones, fue ganadora del premio Oscar por mejor guión adaptado; fue ambientada en el norte de Italia de 1983, la cual narra una historia de amor entre Eliot Perlman, personaje interpretado por Timothée Chalamet, un adolescente de 17 años con Oliver, personaje interpretado por Army Hammer, el asistente de su padre quien pasa una temporada en su casa.

Además, dicha producción cuenta con la participación actoral de Michael Stuhlbarg, Amira Casar y Esther Garrel.

¿De qué trata "Call me by your name"?

Elio es un joven judío italiano francés y también estadounidense de 17 años de edad quien vive en un campo italiano con sus padres durante el verano y las fiestas.

El padre de este joven es un profesor de arqueología que no invita a un estudiante de posgrado, Oliver, judío estadounidense quien decide vivir con su familia durante el verano de 1983 para ayudarlo con su documentación académica.

Eso sí como a través de esta historia nos van contando como Elio y Oliver lograron consolidar una amistad a pesar de tener diferentes personalidades, pues por un lado Elio es un joven más introspectivo y Oliver tiene una personalidad despreocupada pero también llena de ego.

En dicha conmovedora historia, podremos observar la relación de Elio y Oliver la cual va aumentando poco a poco, a tal grado de generarse un romance entre ellos dos sin haberlo esperado o buscado.

Esta cinta nos muestra a través de sus personajes que en el amor no importa la edad, el género ni las preferencias sexuales, además de la importancia del amor incondicional entre padres e hijos al momento de revelar más acerca de sus preferencias sexuales.

A continuación te presentamos el tráiler de dicha producción cinematográfica la cual fue nombrada por el Consejo Nacional de Crítica de Cine y por el American Film Institute como una de las mejores 10 películas del año, consiguiendo además tres nominaciones al Globo de Oro en las categorías de Mejor Película Dramática, así como por Mejor Actor Dramático y Mejor Actor de Reparto.