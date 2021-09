Kim Kardashian podría tener un segundo VIDEO íntimo con Ray-J; esto responde el cantante

Recientemente se dio a conocer que habría un segundo video intimo de Kim Kardashian y Ray-J, quienes tuvieron una relación en 2002 y que fueron protagonistas de una grabación sexual que circuló por el internet. Ante estas especulaciones, el cantante salió a responder los rumores.

La semana pasada Wack 100, ex manager del intérprete de "One Wish", fue invitado a un podcast donde reveló que tenía en su poder otro video con imágenes más explicitas de la ex pareja. Aseguró que no piensa hacer público el audiovisual, por respeto a Kim Kardashian; no obstante, comentó que estaría dispuesto a entregársela Kanye West, exmarido de la socialité.

Ante las afirmaciones de su ex representante, William Ray Norwood Jr.,- nombre real del artista- tomó sus redes sociales y desmintió la existencia de más imágenes entre él y la empresaria.

Ray-J niega otro video con Kim Kardashian

En su mensaje, el cantante estadounidense indicó que se ha mantenido alejado de los rumores y los escándalos; los cuales lo persiguieron por muchos años tras el incidente con la socialité en el cual su video fue vendido a la productora de cine para adultos Vivid Entertainment por un millón de dólares.

“Esto no está bien -me he mantenido alejado Raydar- solo me mantengo concentrado y soy humilde y agradecido por todas las bendiciones que estoy recibiendo. ¿Cómo puedo mostrar crecimiento y madurez si este tipo de cosas siguen sucediendo?" aseguró en su respuesta.

Además, recordó que ahora es padre de Melody, de 3 años, y Epik, de 1, fruto de su relación con Princess Love, con quien se casó en 2016. "Soy padre ahora y mi trabajo es ser un gran padre y ponerlos primero. Este no es el mensaje que quiero enviar, smh", finalizó.

En tanto, el abogado de Kim, Marty Singer, aseguró que es imposible que Wack tenga en su poder contenido íntimo de la modelo y empresaria, pues negó que exista otro video de ella y su expareja.

"La afirmación de que existe una cinta sexual inédita es inequívocamente falsa. Es lamentable que la gente haga estas declaraciones para intentar conseguir sus 15 minutos de fama", resaltó el abogado a través de un comunicado que publica el sitio Page Six.