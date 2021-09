Netflix: Este drama coreano lo puedes ver en un solo día, es de las series más cómicas

¿Qué series ver en Netflix? Aunque la cuarentena ya no es obligatoria, el home office nos da mucho más tiempo libre, ya que nos ahorramos el tiempo de traslado de la oficina hasta tu casa, por ello, la plataforma se ha convertido en una de las favoritas para ver nuestras series y películas favoritas.



El servicio de streaming tiene un amplio catálogo donde podemos encontrar mini series, películas, novelas, realitys y dramas coreanos.



No necesitas ser fan de este género para disfrutar de sus historias, ya que Corea del Sur se caracteriza por tener una gran originalidad para sus producciones, además, tiene opciones que no te robarán más de un día, pues puedes verla completa en tan solo unas horas gracias a sus pocos episodios de corta duración.

"My Runway", un drama de Netflix

Estrenada en 2016, esta serie coreana mostró un nuevo lado del mundo de la moda, combinado con el romance y la comedia. "My Runway" es una de las mini series que puedes encontrar en la plataforma.



El drama coreano sigue la vida de Seoyeon, una joven de personalidad alegre, pero que tiene las peores calificaciones de la escuela. Ella sueña con convertirse en una modelo profesional; sin embargo, tiene baja estatura y cero talento para ser aceptada en los castings a los que se presenta.



Su ídolo de la moda es el famoso Jaebeom. Por otro lado, está Jinwook, un joven famoso y una de las figuras del momento, él oculta un suceso de su vida que marcó su corazón. Tiene una actitud arrogante y fría, pero siempre trata de ayudar a los demás. Un día, la protagonista coincide con él en un programa de televisión, pero es rechazada por este.



Dispuesta a olvidar sus penas, acude a un karaoke con su mejor amiga, pero se vuelven a encontrar y sufren un accidente que cambiará su forma de ver su vida y hasta sus identidades. Este mini dorama es ideal si no tienes tiempo debido al home office o la escuela, ya que solo consta de 6 episodios de menos de 30 minutos de duración.

Te puede interesar: Netflix: Gong Yoo regresa a los dramas con Squid Game, la serie MÁS vista a nivel mundial